مستشفى ميداني متطور للتعامل مع الحالات الطارئة

أفادت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بأنها وضعت خطة طوارئ طبية متكاملة استعداداً لرأس السنة الميلادية، تتضمن تجهيز مستشفى ميداني مزود بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية، وكادر طبي وتمريضي مؤهل. وأكد المدير التنفيذي للعمليات في المؤسسة، خليفة عبدالرحمن باقر، إعداد خطة طوارئ طبية متكاملة استعداداً للاحتفالات بالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات الرسمية في إمارة دبي، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية.

وأضاف أن المستشفى مزود بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر كادر طبي وتمريضي مدرب ومؤهل يضم أكثر من 88 من الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، معززاً بفرق لوجستية؛ لتغطية مواقع الفعاليات.