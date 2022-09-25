أدوية بيولوجية جديدة لعلاج الصدفية والثعلبة في الدولة

أفاد استشاري الأمراض الجلدية والليزر الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة، الدكتور خالد النعيمي، أن قطاع التجميل في الدولة شهد انتعاشاً خلال العام الجاري، حيث يتوقع زيادة حجم الاستثمار فيه بمعدل 11.5% بنهاية العام.

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافيةعلى هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتجميل أن حجم الاستثمار في قطاع التجميل بالدولة يبلغ حالياً 901 مليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2022.

ولفت إلى أنه تم إطلاق أدوية بيولوجية جديدة بالدولة لعلاج الصدفية والإكزيما الوراثية والثعلبة في الدولة.