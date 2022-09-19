«الصحة» تعزز شراكات فاعلة مع القطاع الخاص في مجال البحوث

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم في مجال البحوث الصحية مع مجموعة «ميدكلينيك» الشرق الأوسط لخدمات الرعاية الصحية، تهدف إلى وضع إطار لتمكين التعاون بين المركز الوطني للبحوث الصحية بالوزارة والشركة في مجالات البحوث الصحية والطبية واستكشاف فرص التطوير لتنمية وتعزيز القدرات في مجالات البحوث الصحية.

وأكد وكيل الوزارة الدكتور محمد العلماء، حرص وزارة الصحة على إشراك القطاع الصحي الخاص في جهود الوزارة بوضع إطار خطة متكاملة وسلسلة من المبادرات الرامية لتوفير بيئة بحثية صحية تُرسخ جوانب المعرفة والابتكار، لتطوير ودعم الأبحاث العلمية وتعزيز الثقافة البحثية الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وهي عوامل من شأنها تعزيز قدرات الدولة التنافسية على الساحة الدولية.