74 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 93 وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وشفاء 93 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة حالتين بتداعيات الإصابة بالفيروس.

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 305 آلاف 440 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأوضحت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742 ألفاً و641 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2151 حالة. ‌‎وكشفت عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737 ألفاً و749 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 33 ألفاً و227 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و113 ألفاً و411 جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 223.58 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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