"الإمارات للخدمات الصحية" تستقطب عددا من الأطباء الإستشاريين في تخصصات طبية حيوية

المصدر: دبي - وام

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر نوفمبر الجاري والذي يضم نخبة من الأطباء الإستشاريين.

وتشمل مجالات خبرات الأطباء أمراض القلب التداخلية والعلاج الطبيعي والتأهيل وطب الأجنة وطب حديثي الولادة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام للكتف والركبة والطب النفسي للبالغين والطب النفسي للأطفال واليافعين وأمراض الغدد الصماء والتخدير وعلاج الألم والجراحة العامة وجراحة جدار البطن وجراحة السمنة وجراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية لأمراض النساء.

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر المرضى المراجعين في عدة مستشفيات تابعة للمؤسسة ومنها مستشفى القاسمي والقاسمي للنساء والولادة والأطفال وخورفكان وكلباء ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي بالشارقة ومستشفى صقر في رأس الخيمة ومستشفى الفجيرة ومستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي.

وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة مكتب الأطباء الزائرين حرص المؤسسة على تطوير الخدمات العلاجية ومواكبة التطورات على الساحة الطبية من خلال استقطاب أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية الحيوية وذلك لتوفير طرق علاجية متقدمة للمرضى بالإضافة إلى إثراء خبرات الكوادر الطبية والإستفادة من الخبرات العالمية بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.

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