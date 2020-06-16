«الرزين» يوفر حجراً مجانياً لغير القادرين

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

أفاد مدير مركز بني ياس في شرطة أبوظبي، المقدم حمدان سعيد المنصوري، بأن مجمع «الرزين» للحجر الصحي، يوفر للعمال المصابين بأعراض بسيطة لفيروس «كورونا»، وغير القادرين على عزل أنفسهم منزلياً، أماكن صحية ومعيشية للعزل.

وقال إن المجمع الذي تم افتتاحه الشهر الماضي، بناء على توجيهات القيادة وإشراف ومتابعة من فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يستوعب 9984 شخصاً، موضحاً أنه مجمع مكتمل ومجهز بجميع الإمكانات والكوادر الطبية والمستلزمات الطبية على أعلى المستويات، حيث يوفر الرعاية الصحية التامة لنزلاء الحجر الصحي من العمال المصابين بفيروس كورونا.

وذكر أن المجمع يوفر الخدمات المعيشية كافة من متطلبات شخصية ووجبات غذائية، ويستفيد منها العمال المصابون بفيروس «كورونا»، غير القادرين على تأمين مكان مناسب لعزل أنفسهم، حتى شفائهم تماماً وخروجهم من الحجر الصحي وعودتهم لحياتهم الطبيعية.

وقال إنه تم إنشاء مستشفى ميداني بجوار الحجر في منطقة رزين، لاستقبال الحالات المتوسطة والشديدة من المصابين بفيروس «كورونا»، ويضم 200 سرير و50 غرفة عمليات وعناية مركزة، ضمن تعزيز إمكانات الدولة في القطاع الصحي لتوفير خدمات الرعاية والعلاج وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، افتتحت المستشفى الميداني بالرزين في مايو الماضي، ضمن مبادرة مستشفيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميدانية، لدعم قدرات القطاع الصحي، وزيادة طاقته الاستيعابية وجاهزيته وجهوده لاحتواء فيروس كورونا.

وتم إنشاء مستشفى الرزين وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة على مساحة 46 ألفاً و500 قدم مربعة، وتم إنجازه خلال تسعة أيام على أيدي فريق مكون من 317 مهندساً وفنياً ومشرفاً عملوا على مدار الساعة.

ويضم المستشفى تقسيمات داخلية بواسطة تكنولوجيا الصلب الخفيف، فيما صممت الأرضيات خصيصاً طبقاً لمعايير السلامة والطب الوقائي، كما يحوي أحدث الأجهزة والمرافق الترفيهية التي تلبي احتياجات اللياقة البدنية والصحية للمرضى، فضلاً عن خدمات الإنترنت المجاني عالي السرعة، وأجهزة «آي باد»، فضلاً عن أن جميع الأسرة مزودة بتلفاز وسماعات رأس للمحافظة على راحة المريض وحالته النفسية وللقضاء على الملل الذي قد يشعر به أثناء فترة العلاج أو العزل الصحي.

ويضم المستشفى مراكز للفحص ووحدات للأشعة السينية وصيدليات وأماكن تخزين طبية واستراحات ودورات مياه ومطاعم للطاقم الطبي الذي من المفترض أن يتكون من 20 طبيباً من ذوي الكفاءة، إلى جانب 50 ممرضاً لتقديم المساعدة للمرضى والأطباء على حد سواء، وأكثر من 50 موظفاً إدارياً للمهام الأخرى المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والطعام والسلامة والأمان.

أنظمة تعقيم ذاتية

يتميز مجمع الرزين بأنظمة تكييف مركزية تعتمد على معالجة الهواء طبقاً لأحدث المعايير الطبية، مثل استخدام ضغط الهواء السلبي لضمان تدفق الهواء إلى عنابر منعزلة وليس خارجها، ما يمنع وصول العدوى إلى الخارج، إضافة إلى أحدث أنظمة الاستشعار وكاميرات المراقبة وأنظمة مكافحة الحرائق، فضلاً عن غرف عناية على أعلى مستوى من التجهيز وأنظمة تعقيم ذاتية للمداخل، فضلاً عن دورات مياه مخصصة للطاقم الطبي وأخرى مخصصة للمرضى لتفادي أي احتمالية لانتقال العدوى.

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