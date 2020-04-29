جواهر القاسمي توجّه بإنشاء «كنف» لحماية الأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّهت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إدارة سلامة الطفل بالإمارة، ببدء العمل على تأسيس وإنشاء بيت الطفل «كنف» لتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية، وتوحيد إجراءات حماية الطفل، ما يسهل على المؤسسات المعنية توفير خدمات الإحالة والعلاج في مكان واحد متكامل المرافق.

وسيجمع «كنف» جهات مختصة تحت سقف واحد،منها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إدارة حماية حقوق الطفل، ووزارة العدل.

وأكدت سموّ الشيخة جواهر القاسمي، أن بيت الطفل «كنف» يمثل محطة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية في الشارقة، تُترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول دور المجتمع ومؤسساته في توفير بيئة آمنة للأطفال تحقق سلامتهم الذهنية والجسدية.

وقالت سموّها: «قد يتعرض الأطفال في مختلف المجتمعات لأنواع مختلفة من الإساءة، ويشكل موضوع متابعة الحالات تحدياً أمام الطفل وذويه لما يحتاجه من جهد وإجراءات طويلة ومعقدة».

محطة واحدة آمنة

تتجسّد أهمية بيت الطفل «كنف» في أنه يمثل محطة واحدة لمقابلة الطفل، حيث لن يضطر الطفل إلى إعادة سرد أحداث الاعتداء أكثر من مرة واحدة، وفي غرف مجهزة بالكامل تحاكي مساحات لعب الأطفال، بوجود أخصائيين مدرّبين، وغرف مراقبة تتيح للجهات المعنية أخذ أقوال الطفل دون الحاجة إلى مقابلته مرة أخرى.

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