ضمن مكرمة حاكم الشارقة.. توزيع 25 طناً من بذور القمح العضوية على نحو 600 مزارع

ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في توزيع 25 طناً من بذور القمح العضوية غير المعدلة وراثياً على المزارعين، دشّنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة المرحلة الخامسة من المبادرة، في المبنى الإداري بمزرعة القمح في مليحة، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من المزارعين وأصحاب المنازل، فيما تستهدف المبادرة نحو 600 مزارع.

وأكد مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، سالم عبدالله الكعبي، أن المرحلة الخامسة من المبادرة تشمل توزيع 25 طناً من بذور القمح العضوية غير المعدلة وراثياً، يستفيد منها نحو 600 مزارع، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز جهود الإمارة في تمكين المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويرسّخ استدامة النشاط الزراعي في الإمارة.

وأوضح أن كميات بذور القمح ستُوزّع على المزارعين وفقاً لمساحة الأراضي الزراعية، بما يتناسب مع احتياجات كل مزرعة، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل أيضاً أصحاب المنازل، من خلال تخصيص كيلوغرام واحد من البذور لكل مستفيد، بهدف تشجيع الزراعة المنزلية ونشر الثقافة الزراعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة القمح.

وأشار الكعبي إلى أن الدائرة ستنظم، بالتزامن مع توزيع البذور، ورش عمل إرشادية للمستفيدين، تتناول أساليب زراعة القمح والممارسات الزراعية الملائمة للظروف المناخية والبيئية في دولة الإمارات، بهدف رفع مستوى الوعي الزراعي وتزويد المستفيدين بالمعارف اللازمة لتطبيق الممارسات التي تعزز فرص نجاح الموسم الزراعي.

كما خصّصت الدائرة مستشاراً زراعياً للتواجد طوال فترة توزيع البذور، للإجابة عن استفسارات المستفيدين وتقديم المشورة الفنية والإرشادات الزراعية اللازمة.

واختتم الكعبي بالتأكيد على أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم وتمكين المزارعين، وتشجيعهم على توسيع رقعة زراعة القمح، لافتاً إلى أن الإقبال على زراعة القمح يتزايد عاماً بعد عام، بفضل الدعم المتواصل والمبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.