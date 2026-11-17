اطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إطار الشارقة لمراجعة جودة أداء الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة «إتقان»، فضلا عن إطار سياسات الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعاليات «مدينة الطفولة المبكرة» التي انطلقت اليوم في مركز التميّز في الطفولة المبكرة بالمدينة الجامعية في الشارقة، بتنظيم مشترك بين حضانات الشارقة الحكومية التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وحضر حفل الافتتاح الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والطفل في وزارة الأسرة عبدالله علي النعيمي، إلى جانب قيادات تربوية وممثلين عن جهات حكومية وخاصة. وتأتي الفعالية ضمن مشاركة الشارقة في النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي أطلقته وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة.

وأكدت نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم خولة الحوسني، أن «مدينة الطفولة المبكرة» تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاستثمار في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى. وأوضحت أن تجارب الطفل في المنزل والحضانة والمجتمع مترابطة، ما يستدعي تكامل أدوار المؤسسات المحيطة به، وقياس أثر الاستثمار في جودة التعليم والرعاية، وفي فرص تعلّمه ونموّه ضمن بيئة آمنة.

وأضافت أن المدينة تتيح وضع خبرات المربين والمختصين في متناول الأسر، والاستماع إلى تجاربها وتساؤلاتها، بما يجعل احتياجات الطفل اليومية منطلقاً للجهود المشتركة.

من جانبها، أكدت عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيس لجنة الطفولة المبكرة خولة الملا، أن دولة الإمارات تضع رعاية الطفل في صميم رؤيتها لبناء الإنسان، بدءاً من دعم صحة الأم واستقرار الأسرة قبل الولادة، وصولاً إلى توفير بيئة آمنة تصون هوية الطفل وتتيح له اكتشاف قدراته. وأشارت إلى أن الشارقة تجسّد هذه الرؤية عبر تكامل أدوار مؤسساتها الأسرية والتعليمية والصحية والثقافية، بما يهيئ لكل طفل فرصاً للنمو والتعلّم.

إطاران لتعزيز الجودة والرعاية

ويشكّل إطار «إتقان» وإطار السياسات مرجعية متكاملة لتنظيم جودة التعليم والرعاية المقدّمة للأطفال من الولادة حتى سن السادسة. ويعتمد «إتقان» منهجية قائمة على الأدلة تُمكّن المؤسسات من مراجعة أدائها، ورصد أثر ممارساتها اليومية في تعلّم الأطفال ونموّهم ورفاههم.

أما إطار السياسات، الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية الشارقة للتعليم بصفتها جهة استشارية، فيضم سياسات موزعة على خمسة مجالات رئيسة: التشغيل والتنظيم، والبيئة والمرافق، والطفل ورعايته وتعلّمه، والكادر والتطوير المهني، والجودة والتحسين. كما يرسّخ معايير موحّدة لحماية الأطفال ورعايتهم، ويوضح مسؤوليات الكوادر التربوية ودور الأسر في دعم تعلّم أبنائها، بما يعزز استمرارية الرعاية والتعلّم من الحضانة إلى الروضة.

وقال المدير العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، إن إطلاق إطار السياسات يمثّل خطوة أساسية لتوحيد المرجعيات المنظمة لقطاع الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، ويحدّد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، ويضع مصلحة الطفل وسلامته ورفاهه في مقدمة القرارات. وأضاف أن الإطار يدعم المؤسسات في تطوير ممارساتها والارتقاء بخدماتها، ويعزز شراكتها مع الأسر.

مختبر للقرائية المبكرة

وعلى هامش الفعاليات، نظّمت أكاديمية الشارقة للتعليم «مختبر القرائية المبكرة»، بمشاركة خبراء وأكاديميين وقيادات تعليمية وممارسين تربويين، لاستكشاف واقع تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة لتطوير منهج تدريبي متخصص لمعلمات رياض الأطفال والصفوف الأولى.

ويناقش المختبر ممارسات واستراتيجيات دعم النمو اللغوي والقرائي لدى الأطفال، عبر توظيف الحوار والقصص واللعب لتنمية مهارات الاستماع والتحدث وإثراء المفردات.

وتستقبل «مدينة الطفولة المبكرة» الأطفال وأسرهم في أجنحة تفاعلية تقدّمها جهات حكومية وخاصة، وتتيح للأطفال تنمية مهارات الحركة والتوازن من خلال اللعب، والتعرّف إلى التغذية الصحية وقواعد السلامة، فيما تقرّبهم الحكايات من اللغة العربية والتراث المحلي. كما يستضيف مسرح المدينة عروضاً ومسابقات تفاعلية تجمع بين التعلّم والمرح.

وتتيح الورش التطبيقية والاستشارات الأسرية لأولياء الأمور مناقشة أسئلتهم مع المختصين حول نمو الأطفال وسلوكهم وتواصلهم، والتعرّف إلى سبل توظيف اللعب في التعلّم داخل المنزل. وتُقام الفعاليات مجاناً يومياً حتى 19 نوفمبر، من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ومن الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً، في مركز التميّز في الطفولة المبكرة بالمدينة الجامعية في الشارقة.