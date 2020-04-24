دخول المراكز التجارية برأس الخيمة دون كمامات وقفازات يعرّض للمساءلة القانونية

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن الدائرة وجهت المراكز التجارية بعدم السماح لأي شخص بالدخول للمراكز ومنافذ البيع دون ارتداء الكمامات والقفازات، وفي حال أراد شخص الدخول بالقوة فإنه سيتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لقرارات النائب العام للدولة.

وأوضح أن الدخول للمراكز ومنافذ البيع دون كمامات وقفازات يعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية، والدائرة وجهت المراكز التجارية في رأس الخيمة بناءً على تقييم الوضع وتواصلها مع الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث، بفتح المطاعم والسماح لها بالعمل في خدمة التوصيل خارج المراكز.

وأضاف النقبي أن الدائرة سمحت للمطاعم في المراكز التجارية بالعمل دون أن يكون هناك جلوس على الطاولات بالنسبة للزبائن في ركن المطاعم، وذلك بهدف التقليل من انتشار فيروس «كورونا».

وأشار إلى أن الدائرة تدرس بالتنسيق مع الجهات المختصة فتح المراكز التجارية خلال اليومين المقبلين، وسيصدر قرار بذلك بالتنسيق مع أصحاب المراكز التجارية في رأس الخيمة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وذكر أن الدائرة تعمل على تقليل مخاطر انتشار فيروس «كورونا» حتى تقوم بفتح الأسواق والمراكز التجارية، حيث إن الأمر يحتاج إلى الصبر والالتزام الكامل من قبل الجمهور، مشيراً إلى أنه يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس، لأن ذلك في مصلحتهم الصحية.

وأفاد النقبي بأنه تم توجيه المراكز التجارية بارتداء الكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين ورفض دخول أي شخص دون كمامات وقفازات، كما سمحت الدائرة لشركة اتصالات ومحال الصرافة بالعمل في المراكز ضمن الشروط والإجراءات الوقائية.

وبشأن ارتفاع الأسعار أوضح النقبي أنه في حال وجود أي أسعار مبالغ فيها يجب على المستهلكين إبلاغ الدائرة، حيث تتولى نشر فرق تفتيشية للتأكد من رفع الأسعار من خلال التثبت بفواتير الشراء. وأوضح أنه لا يوجد داعٍ من قبل المستهلكين لشراء كميات كبيرة من المنتجات، حيث إن كل الازدحامات تحدث قبل وقت التقييد الحركة، وإنه يجب على المستهلكين التوجه للشراء خلال أوقات الصباح لتفادي الازدحام.

وأشار إلى أنه في حال عدم التزام المتسوقين بالتعليمات فإنه يجب على المراكز إبلاغ الشرطة للتعامل مع الموضوع، حيث إن الدائرة حريصة على صحة وسلامة أفراد المجتمع والتقليل من مخاطر فيروس «كورونا».

الدكتور عبدالرحمن النقبي:

يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس.

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