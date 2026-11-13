2500 عملية زراعة أعضاء في أبوظبي.. و96.5% معدل النجاح بعد عام من الزراعة

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي عن مواصلة إمارة أبوظبي تطوير منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها لتوسيع فرص الحصول على العلاج المنقذ للحياة عبر إجراء 2500 عملية زراعة أعضاء، منذ إطلاق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» في 2017، وتحقيق معدلات نجاح تصل إلى 96.5% بعد عام من الزراعة، وتسجيل 40 ألف شخص رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر برنامج «حياة»، وتحقيق أعلى معدل تبرع بالأعضاء في دول الخليج لعام 2025، إضافة إلى تبادل أكثر من 550 عضواً عبر التعاون الخليجي منذ إطلاق برنامج «حياة».

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة أن العام الجاري 2026 شهد إجراء 779 عملية زراعة أعضاء مختلفة في مختلف أنحاء الإمارة، بزيادة قدرها 23.5%، على عام 2025، وبنسبة تصل إلى 169% على عام 2024، حيث شهد عام 2025 إجراء 631 عملية زراعة أعضاء، مقارنة بـ290 أجريت في عام 2024، ويعكس هذا الإنجاز منظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في أبوظبي، التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والمنشآت الصحية المجهزة بأحدث التقنيات، والكفاءات الطبية عالمية المستوى، والابتكارات الرائدة والتعاون الدولي، والتي توفّر مجتمعةً أعلى معايير التميز للرعاية المتخصصة في مجال زراعة الأعضاء.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أنه منذ إطلاق البرنامج رسّخت الإمارة ريادتها في مجال زراعة الأعضاء عالمياً، حيث نجحت منظومة الرعاية المتقدمة التي تحتضنها في إجراء عمليات معقدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وتواصل الإمارة تحقيق معدلات نجاح في زراعة الأعضاء تنافس أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية رائدة للرعاية الصحية المتخصصة والتميز الطبي.

وأشارت إلى أن أبوظبي استطاعت أن تُنجز العديد من العمليات المعقدة في زراعة الأعضاء من بينها زراعة الأعضاء المتعددة، إضافةً إلى استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية، ما أسهم في رفع مستوى دقة الإجراءات وتحسين النتائج العلاجية وتسريع التعافي، عبر جهود أربعة مراكز رائدة في زراعة الأعضاء في الإمارة ضمن أربع منشآت رعاية صحية رئيسة، هي: مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة برجيل الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ونوهت بأن مركز التميز لزراعة الأعضاء المتعددة، في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، المعتمد بوصفه أول مركز لزراعة الأعضاء المتعددة في دولة الإمارات، يواصل تقديم البرنامج الوحيد في الدولة لزراعة القلب والرئة، إلى جانب توفير وحدة عناية مركزة متخصصة في زراعة الأعضاء، بما يعزز دوره المحوري في تطوير طب زراعة الأعضاء في الدولة. كما أصبح كليفلاند كلينك أبوظبي واحداً من خمسة مراكز فقط على مستوى العالم نجحت في إجراء زراعة رئة باستخدام الروبوت، مسجلاً بذلك أول عملية من نوعها في دولة الإمارات، إضافة إلى إجرائه أول عملية مشتركة لزراعة القلب والرئتين معاً على مستوى الدولة.

وشددت الدائرة على أنه دعماً للتطور المستمر لمنظومة زراعة الأعضاء المتكاملة في الإمارة، أبرمت دائرة الصحة-أبوظبي على مر السنوات شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بهدف تعزيز التميز السريري، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتشمل هذه الشراكات التعاون مع معهد التبرع وزراعة الأعضاء في إسبانيا (DTI) لتعزيز برامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتطوير زراعة الكبد، إلى جانب التعاون مع برامج رائدة لزراعة الأعضاء في الولايات المتحدة والشراكة مع الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء (UNOS) لمواصلة تطوير معايير زراعة الكلى، وقد أسهمت هذه الشراكات في تطوير مبادرات نوعية تسهم في إتاحة وصول المرضى لمزيد من الخدمات والمسارات العلاجية، ومنها إتاحة التبرع بالأنسجة والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الناتجة عن توقف الدورة الدموية (DCD)، إضافة إلى برامج تبادل الأعضاء مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث تبادلت الدول الثلاث حتى اليوم أكثر من 550 عضواً، ما أسهم في إنقاذ حياة المزيد من المرضى الذين يعانون حالات طبية معقدة.

• 779 عملية أجريت خلال العام الجاري.