حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ستة جوانب تستوجب اهتماماً خاصاً من مراكز الطفولة المبكرة لحماية الأطفال، تشمل التواصل وآليات الإفصاح المناسبة لأعمارهم، والإشراف الدقيق والتعامل مع حالات تعذّر تحديد مكان الطفل، والرعاية لتلبية الاحتياجات الشخصية، وسلامة البيئة المادية، والتواصل مع الأسر والتحقق من ملاءمة العاملين، والتعرف إلى مؤشرات الضرر، بما فيها المؤشرات غير اللفظية والمرتبطة بالنمو.

وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن مراكز الطفولة المبكرة تخضع للمتطلبات الإلزامية نفسها المطبّقة على سائر المؤسسات التعليمية، مع ضرورة مواءمة الممارسات مع صغر سن الأطفال واحتياجاتهم النمائية، مؤكدة أن هذه الاعتبارات لا تعني تخفيف المتطلبات أو تطبيق معايير أقل.

وفي تفصيل الجوانب الستة، شدد الإطار على استخدام أساليب تواصل وآليات للإفصاح تتناسب مع أعمار الأطفال، وتوفير الإشراف الدقيق، وتطبيق إجراءات للتعامل مع الحالات التي يتعذّر فيها تحديد مكان وجود الطفل.

كما أكد تقديم الرعاية لتلبية احتياجات شخصية محددة عند الحاجة، وضمان سلامة البيئة المادية، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور والأوصياء والقائمين على الرعاية، والتحقق من ملاءمة العاملين.

وأولى الإطار اهتماماً بالتعرف إلى مؤشرات الضرر، بما يشمل المؤشرات غير اللفظية والمرتبطة بنمو الأطفال، ضمن متطلبات الحماية التي يتعين على مراكز الطفولة المبكرة مراعاتها في ممارساتها.

وأكد أن إجراءات الاستجابة للحالات المتعلقة بسلامة الأطفال وحمايتهم، وكذلك خدمات الدعم في مجال جودة الحياة، يجب أن تراعي عمر الطفل ومرحلة نموه واحتياجاته.

وبيّن أن التركيز الخاص على مراكز الطفولة المبكرة يقوم على تطبيق متطلبات سلامة الطلبة وحمايتهم ذاتها، بأساليب تتناسب مع أعمار الأطفال واحتياجاتهم النمائية، مع الحفاظ على مستوى المتطلبات والمعايير المطبّقة.