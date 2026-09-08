الزيودي خلال «منتدى هيلي»: حرية الممرات المائية «خط أحمر» ومضيق هرمز ليس ملكاً لأي دولة

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال كلمته الرئيسة في "منتدى هيلي" أنه لا يمكن السماح لنقاط الاختناق بتهديد اقتصاد الإمارات، ويجب أن تبقى الممرات المائية الدولية حرة من أي قيود أو رسوم.

وشدّد على أن مضيق هرمز ليس ملكاً لأي دولة، ولا يحق لأحد أن يحدد مَن يمكنه المرور منه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل خطاً أحمراً بالنسبة للإمارات ويجب أن يكون كذلك لكل دول الخليج.

وذكر أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية سجّلت في النصف الأول من 2026 رقماً قياسياً قدره 1.94 تريليون درهم، بنمو 13.1% على أساس سنوي، وبزيادة 80% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

كما سجّلت صادرات الإمارات غير النفطية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 453 مليار درهم، مشيراً إلى أنه تم إبرام 38 اتفاقية مع شركاء رئيسيين في ست قارات، مما يخلق آفاقاً واسعة للمصدرين ويضع سوق الدولة في قلب التجارة العالمية.

وقال الزيودي: "لقد شكلت الأشهر الستة الماضية اختباراً قاسياً للجميع، لكننا استجبنا وأظهرنا مجدداً مرونة مجتمعاتنا وجـدّية شركاتنا وحزم وحكمة قيادتنا، محوّلين كل أزمة إلى ميزة هيكلية لنواصل استقطاب التجارة العالمية ونكون جسراً أساسياً بين مختلف القارات".

وأكد على مواصلة تطوير شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين حول العالم، والاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل، وتسريع عملية التحول في مجال الطاقة في الداخل والخارج.

وقال: "سنواصل ضمان تدفق رؤوس الأموال والتجارة العالمية عبر أسواقنا"، مضيفاً: "ما تغيّر على المدى القريب، هو كيفية وصولنا إلى ذلك، فمنذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية من وإلى البلاد، وقمنا بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربط الخليج العربي بالبحر الأحمر وخليج عمان".

ولفت الزيودي إلى أنه لا يوجد لدى أي دولة أخرى القدرة على تفعيل ممرات تجارية جديدة متعددة بهذا الحجم وبهذه السرعة، معتبراً أن هذه ليست حلولاً قصيرة المدى، بل هي تحولات دائمة في تموضع الإمارات الاستراتيجي.

وجاءت تصريحات الزيودي خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في النسخة الثالثة من "منتدى هيلي" السنوي، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار "الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار"، بحضور 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة.