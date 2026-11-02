«البلديات والنقل»: الثعالب الحمراء لا تشكّل خطراً على المجتمع

أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن الثعالب الحمراء العربية تُعدّ جزءاً من الحياة البرية التي تزخر بها أبوظبي، وتلعب دوراً في التوازن البيئي، ولا تشكل تهديداً لسلامة الإنسان أو الحيوانات الأليفة.

وذكر دليل إرشادي، أصدرته الدائرة أخيراً، بعنوان «التعايش مع الثعلب الأحمر العربي في مجتمعك»، أن «الثعلب العربي الأحمر حيوان مفترس انفرادي ذو أذنين كبيرتين، وجسم بني نحيف، وذيل طويل كثيف، ويراوح وزنه بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات، ونادراً ما يزيد طوله على 72 سنتمتراً»، وأضاف أن هذه الثعالب تتغذى على القوارض والطيور والحشرات والنباتات الصحراوية والجيف، وهي تعيش في بيئات مختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، من الصحارى والمزارع إلى المدن الداخلية والضواحي، وأوضح أن الثعلب الأحمر العربي يعتبر حيواناً ليلياً، ويبلغ متوسط عمره سنتين إلى أربع سنوات.

ولفت الدليل إلى أن الثعالب مثل البشر، كائنات تحس، وبالتالي يجب معاملتها بطريقة تظهر الاحترام لرفاهيتها، مؤكداً أنه يوجد حالياً عدد كبير من الثعالب الحمراء العربية في إمارة أبوظبي، وهي حيوانات محلية لإمارة أبوظبي، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على توازن نظامنا البيئي.

وشدد على أهمية استخدام طرق فعالة وإنسانية لمعالجة أي مشكلة تتعلق بالثعالب الحمراء العربية، مستعرضاً بعض المشكلات التي قد يواجهها البعض، والحلول الموصى بها.

ودعا الدليل إلى عدم الخوف من هذه الثعالب، لافتاً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على توازن النظام البيئي.

وأكد الدليل أن الثعالب الحمراء العربية لا تشكل تهديداً لسلامة الإنسان أو الحيوانات الأليفة، بل إنها تسهم بشكل إيجابي من خلال التحكم في أعداد القوارض ودعم بيئة صحية.

وأوضح أن التخلص السليم من النفايات، وإطعام القطط السائبة بطريقة مناسبة، يؤديان إلى تقليل رؤية الثعالب في منطقتك.

وأشار الدليل إلى أن الثعالب قد تدخل إلى ممتلكاتك لأسباب عدة، أحدها قدرتها على الوصول إلى المخلفات، أو يتم إطعامها من أحد أفراد الأسرة، داعياً إلى التأكد من إغلاق سلة المهملات بشكل آمن في جميع الأوقات، وإطعام الحيوانات الأليفة الموجودة في الخارج، والحيوانات السائبة، والماشية، بطريقة مسؤولة، والتأكد من إبقاء جميع الماشية والحيوانات الأليفة داخل سياج آمن، لتجنب افتراس الثعالب.

ونصح الدليل باستخدام طرق الردع الآمنة، حيث يمكن توزيعها في مناطق وجود الثعالب، مثل بالقرب من السياج أو الجدار، ولكن ليس في الطعام أو الماء، وتتضمن طرق الردع الآمنة قشور الحمضيات، وفلفل الكايين، وزيت السيترونيلا، وزيت النعناع، وروائح ردع الثعالب التجارية، والثوم.

وأشار الدليل إلى أن الثعالب الحمراء العربية تقيم في أرضها، حيث تعيش كل عائلة في أرض خاصة بها، ويختلف حجم هذه الأراضي عادة اعتماداً على البيئة، فإذا تمت إزالة ثعلب من منطقة معينة، فمن المرجح أن ثعلباً آخر سينتقل خلال بضعة أيام إلى المنطقة نفسها.

وأكد أن وجود الثعلب سيمنع الآفات والقطط السائبة مـن الاستقرار على الممتلكات الخاصة، حيث تتغذى الثعالب أيضاً على القـوارض والمفصليـات، مثـل العقـارب.