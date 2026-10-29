مكتوم بن محمد يستعرض مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد ملامح مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخميس، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية الدولية الرائدة، حيث تناول اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه، أهم المستجدات العالمية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي الدولي، والفرص الناشئة التي يمكن الاستفادة منها إذا ما تحقق التكامل الأمثل بين الأسواق العالمية.

وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع القطاع المالي العالمي من خلال ما توفره من ممكنات، وفي مقدمتها البيئة التشريعية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، ما يفتح المجال رحباً أمام شركائها من المؤسسات المالية لتوسيع دائرة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، معرباً سموّه عن تقديره لعلاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمجموعة والتي تعود إلى العام 1958.

وتناول النقاش رؤية ستاندرد تشارترد لمستقبل القطاع المالي إقليمياً وعالمياً، في ضوء ما تتمتع به المجموعة من خبرة كبيرة في هذا المجال بتاريخ يناهز 170 عاماً من العمل المصرفي، وشبكة دولية واسعة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، وما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة الثروات.

وتطرّق اللقاء إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع المالي في إمارة دبي، والذي يشكل مركز دبي المالي العالمي أحد أهم أركانه، مع تركيزه على الابتكار، إذ وصل عدد الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار حتى شهر يوليو 2026 إلى 1,933 شركة بزيادة سنوية قدرها 39%، كذلك الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الإمارة في المجال المالي والتي تضمنتها "أجندة دبي الاقتصادية D33" ومن أهمها أن تصبح واحدة من أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم بحلول العام 2033.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد عن اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية مع دولة الإمارات والممتدة على مدار عقود، منوهاً بالدور الرائد لدبي كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اختيارها من قبل المجموعة لاستضافة مقرها الإقليمي منذ فترة طويلة، مؤكداً حرص المجموعة على ترسيخ هذا التعاون واكتشاف آفاق جديدة لتنميته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحية في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

يُذكر أن أعمال مجموعة ستاندرد تشارترد تمتد لتغطي 55 دولة، وقد سجل الدخل التشغيلي للمجموعة وفق الأساس المُعلن 20.94 مليار دولار بنهاية العام 2025، وتندرج شركة ستاندرد تشارترد (ش.م.ع) في بورصتي لندن وهونغ كونغ.