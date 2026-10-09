"صحة أبوظبي" تعتمد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن اعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة"، التابعة لمجموعة بيورهيلث، وإحدى منشآت "صحة"، مركزاً للتميز في السكتة الدماغية، مما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات داخل الإمارة.

ويرسخ هذا الاعتماد مكانة "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" بصفتها وجهةً رائدة في مدينة العين لعلاج السكتة الدماغية الشامل والمتقدم، حيث ستوفر رعاية استثنائية وعالية الجودة للمرضى المصابين بالسكتات الدماغية، من خلال توفير خيارات علاج شاملة وحلول لإدارة السكتة، بما يشمل الجراحات الوعائية، والتدخلات العصبية الجراحية، والعلاجات المتقدمة لإذابة الجلطات، وغيرها.

وقالت ودائرة الصحة – أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي: " تفخر دائرة الصحة – أبوظبي باعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميّز في السكتة الدماغية، تأكيداً على التزامنا بضمان توفير رعاية متقدمة وعالمية المستوى لحالات السكتة الدماغية لجميع أفراد المجتمع. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز شبكة مراكز التميّز في السكتة الدماغية في الإمارة، مع مركزين في أبوظبي ومركز ثالث في العين الآن، مما يسهل الوصول إلى الرعاية التخصصية في الوقت المناسب. ولا تقتصر مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على تقديم خدمات طبية رائدة فحسب، بل تمثل أيضاً مركزاً حيوياً للتعليم الطبي والبحث العلمي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة في صميم أولوياتها."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث، راشد القبيسي ": "إن اعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية يعكس التزام مجموعة "بيورهيلث" بتقديم رعاية طبية عالمية المستوى ومتخصصة في جميع أنحاء الدولة. وكجزء من منظومتنا المتكاملة، تجسد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" رسالتنا بإطالة العمر الصحي وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع من خلال الدمج بين التميز السريري والتقنيات المتطورة والنهج الذي يركز على المريض أولاً. ونحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة – أبوظبي لتعزيز خدمات الرعاية المتقدمة والمعقدة في مدينة العين، بما يدعم الرؤية الأوسع لبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة".

ويعكس اعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية التزامها بتقديم الرعاية السريرية المتميزة التي تتمحور حول المرضى وتبنيها لأحدث التقنيات الطبية، وبصفتها مركزاً شاملاً للسكتة الدماغية معتمداً من قبل جمعية القلب الأمريكية، تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة السكتة الدماغية، الأمر الذي مكّنها باستمرار من تخطي مؤشرات الأداء الرئيسية التي وضعتها دائرة الصحة – أبوظبي، بما يضمن تقديم التدخل العلاجي السريع في الوقت المناسب، وتحسين نتائج المرضى والالتزام بأعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

وتوفر وحدة السكتة الدماغية في "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" الرعاية الشاملة للإصابات الحادة إلى جانب خدمات إعادة التأهيل المتكاملة، بدعم من فريق رعاية السكتة الدماغية متعدد التخصصات. وتستخدم المنشأة أدوات تشخيص متقدمة وخيارات علاج حديثة لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ الناتجة عن السكتة الدماغية. وتشتمل قدراتها على تصوير تروية الدم المقطعي المحوسب المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والتصوير المقطعي للشرايين، وبروتوكول الرنين المغناطيسي للسكتة الدماغية، بما يدعم التشخيص الدقيق والسريع عند الإصابة، كما تُسهم خدمات "الرعاية عن بُعد للسكتات الدماغية" في تحسين الرعاية من خلال إتاحة الاستشارات عن بعد مع الخبراء لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة، مما يضمن حصول المرضى على رعاية متخصصة في الوقت المناسب.

وتمثِّل مراكز التميُّز منشآت رعاية صحية تعتمدها دائرة الصحة – أبوظبي لتقديم علاجات متخصِّصة في مجالات طبية محددة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة؛ حيث تتميز هذه المراكز ببنيتها التحتية عالمية المستوى، وكوادرها المؤهلة والمعتمدة دولياً، ومواردها متعددة التخصصات، والتكنولوجيا المتقدمة وأحدث ابتكارات الرعاية الصحية، والأبحاث السريرية والعلمية مع تقديم رعاية صحية عالية المستوى للمرضى في الإمارة وخارجها.