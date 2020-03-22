بلدية الفجيرة تخالف وتنذر محال رفعت أسعار المعقمات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشفت بلدية الفجيرة عن تحريرها مخالفات لعدد من محال بيع المطهرات والمعقمات في الإمارة، عملت على رفع أسعار السلع الخاصة بها، خصوصاً المعقمات، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة مخالفة، وأنذرت عدداً من المحال بعد تلقي العديد من الشكاوى من قبل المستهلكين من ارتفاع أسعار المطهرات ومواد التعقيم.

ونفذت البلدية حملات تفتيشية على منافذ ومحال بيع المطهرات ومواد التعقيم، في مختلف أنحاء مدينة الفجيرة، للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة وللمحافظة على الصحة والسلامة العامة للمجتمع، بعد زيادة الطلب عليها بنسب كبيرة، خلال الفترة الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها جميع الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لمكافحة فيروس «كورونا».

وتؤكد بلدية الفجيرة أنها لن تتهاون في توجيه غرامات فورية ضد المحال التجارية المتلاعبة بأسعار المطهرات والمعقمات.

وتدعو البلدية المستهلكين إلى التعاون وإبداء أي ملاحظات يرصدونها، أو شكوى، والإبلاغ عن أي ارتفاعات في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع، سواء كان هاتفياً، أو عبر مركز الاتصال 80036، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.