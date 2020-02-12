شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت طواقم الإسعاف الوطني في عجمان، أمس، في إنقاذ شاب ثلاثيني بعد توقف قلبه عن النبض من خلال إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، وإعادة نبضات القلب إلى وضعها الطبيعي قبل نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن هذه الحالة تؤدي إلى الوفاة الفجائية بسبب احتشاء عضلة القلب في حال لم يتم إنقاذ المريض في الوقت المناسب.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف الوطني تلقت بلاغاً الساعة 2:36 من صباح أمس، من أحد الأشخاص يفيد بأن مريضاً غاب عن الوعي ولا يستجيب للمؤثرات حوله، وعلى الفور تم إرسال مركبتي إسعاف وصلت الأولى إلى مكان إقامة المريض خلال 10 دقائق، ليتم إسعافه في الموقع والنجاح في إعادة نبضات القلب إلى وضعها الطبيعي واستعادة المريض وعيه بالكامل قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.