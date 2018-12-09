مستشفى راشد يستقبل 450 حالة طارئة يومياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت رئيس قسم الطوارئ في مستشفى راشد بدبي، الدكتورة سارة كاظم، بأن القسم يستقبل أكثر من 450 مريضاً يومياً، منذ بداية العام الجاري، تتنوع حالاتهم المرضية بين الخطرة والمتوسطة، وشهد عدد مرضى الطوارئ زيادة بنسبة 30% على العام الماضي، فيما يتم تحويل 10% من مرضى الطوارئ إلى الأقسام التخصصية في المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت كاظم لـ«الإمارات اليوم» أن ارتفاع معدل الاستقبال اليومي للمصابين في المستشفى يعود إلى زيادة عدد سكان إمارة دبي، فضلاً عن تمتع الجميع حالياً بخدمات التأمين الصحي.

ولفتت إلى أن أبرز أسباب دخول قسم الطوارئ يتمثل في الجلطات الدماغية والذبحات القلبية والإصابات والكسور الناتجة عن الحوادث المرورية والأنشطة الترفيهية، خصوصاً خلال العطلات، إضافة إلى الأمراض التنفسية بأنواعها المختلفة، وحالات التشنج، وإصابات الأطفال، والتسمم الدوائي والغذائي.

وتابعت أن القسم يستقبل أيضاً نحو 30 حالة شهرياً مصابة بالتسمم لأسباب مختلفة، منها الناتجة عن تناول جرعات دوائية زائدة، والناتجة عن التفاعل الدوائي الذي يحدث عند استخدام أكثر من نوع واحد من الدواء، إضافة إلى حالات تنتج عن لدغات الأفاعي والعقارب، مؤكدة أن طوارئ مستشفى دبي الوحيد بالدولة الذي يمتلك قسماً خاصاً بعلاج حالات التسمم.

ووفقاً لكاظم، فإن خطة التوسعة التي ينفذها المستشفى للقسم مازالت مستمرة، إلا أنه في حالة الطوارئ والأزمات، ترفع الطاقة الاستيعابية للقسم عن طريق رفع عدد الأسرة ليصل إلى 90 سريراً، بدلاً من 70 سريراً حالياً.

وأكدت عمل المستشفى على تنفيذ إجراءات من شأنها تقليل زمن رحلة المتعامل إلى أقل فترة ممكنة، إذ تبلغ حالياً نحو ست ساعات، أو أقل قليلاً، حسب المؤشرات، إضافة إلى تزويد القسم بأحدث الأجهزة والأدوات التي تعزز خدمات الطب الطارئ.

وأوضحت كاظم أن الحالات التي تدخل قسم الطوارئ تصنف وفق خمس درجات، من 1 إلى 5، منذ استقبالها على باب القسم، بحيث تشمل الدرجة الأولى حالات الإنعاش التي تحتاج إلى دخول غرف الإنعاش مباشرة، والدرجة الثانية الحالات الإسعافية الطارئة، والثالثة حالات طارئة لكنها أقل خطورة، والرابعة الأقل خطورة، فيما يعد التصنيف الخامس الأدنى من حيث درجة الخطورة، وهو مخصص للمرضى المحولين للعيادات للمراجعة، وهي لذوي الأعراض البسيطة. وأكدت أن القسم يستقبل الحالات الحرجة كافة، بغض النظر عن تمتع أصحابها بخدمات التأمين الصحي أم لا، ويحصل الجميع على القدر نفسه من الاهتمام والرعاية الصحية، لافتة إلى أن القسم يقوم عليه 11 طبيباً متخصصاً في طب الطوارئ في الوردية الواحدة، موزعين لتغطية الحالات بمختلف درجاتها.

5 % في «الإنعاش»

أكدت رئيس قسم الطوارئ بمستشفى راشد في دبي، الدكتورة سارة كاظم، أن القسم يستقبل نحو 125 ألف مريض سنوياً، وأن 5% منهم يدخلون غرف الإنعاش، فيما تتصدر إصابات الحوادث والجلطات الدماغية وأمراض القلب وإصابات الأطفال قائمة أسباب دخول قسم الطوارئ.