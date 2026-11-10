«جاهزية سوريا».. تعاون إماراتي سوري لتأهيل 20 ألف كادر طبي وإسعافي

أطلق البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية سوريا» في مرحلته الثالثة، في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، بريف دمشق، ضمن خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل 20 ألفاً من الكوادر الطبية والإسعافية والفنية والقيادية، وبناء منظومة وطنية مستدامة للاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث.

وأفاد القائمون على البرنامج بأنه درّب وأهّل نحو 2000 من الكوادر الطبية والإسعافية منذ انطلاقه، فيما توسّع المرحلة الثالثة نطاق البرامج والتخصصات والفئات المستهدفة، وتعزز الشراكات الأكاديمية والتدريبية الدولية.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الصحة السورية وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وتتولى أكاديمية جاهزية الدولية إدارتها الأكاديمية، بالتعاون مع الوطنية للتدريب «تدريب»، وبشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومراكز تدريب واعتماد دولية وإقليمية، وتستهدف منتسبي وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والدفاع، والعاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة والإسعاف والطوارئ والفرق الميدانية ومؤسسات التعليم والتدريب الصحي، عبر منظومة تجمع التأهيل الأكاديمي والتدريب السريري والتطبيق العملي والمحاكاة والتدريب الميداني.

وتشمل المسارات طب الطوارئ والرعاية الحرجة والعناية المركزة، والكوارث والإصابات الجماعية، والفرز الطبي وإدارة الحوادث الكبرى، والرعاية قبل المستشفى، والإصابات والإخلاء الطبي والحروق والإصابات الشديدة، والاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة الأزمات الصحية والقيادة والسيطرة ومراكز العمليات والطوارئ، وإعداد المدربين الوطنيين.

وتستند المبادرة إلى شراكات مع أكثر من 10 جامعات ومؤسسات ومراكز تدريب واعتماد في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة والإمارات.

ويُعتمد كل مسار من الجهة الأكاديمية أو المهنية المختصة مع ضمان الجودة والتقييم المستمر وتأهيل المدربين والمقيّمين، وتقييم المتدربين نظرياً وعملياً وقياس أثر التدريب.

ويمثل المستشفى منصة للتدريب السريري والمحاكاة والتنسيق بين المستشفيات والفرق الميدانية، فيما تشمل الخطة تحديد الاحتياجات وتطوير المناهج والمسارات المهنية ومراكز التدريب والمحاكاة، وإعداد خبراء سوريين وتوطين المعرفة ومتابعة مؤشرات الأداء.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات وبرنامج «جاهزية»، الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، أن المرحلة تبني منظومة مؤسسية تتجاوز التدريب التقليدي، وتعزز التكامل بين القطاعات لحماية الأرواح.

وقال رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث في سان مارينو، البروفيسور روبرتو موغافيرو، إن التعاون يدعم توحيد المفاهيم والمناهج وتبادل الخبرات وتعزيز مرونة النظام الصحي.

وأكد المدير العام لـ«البورد السوري»، الدكتور محمد الخطيب، أن الشراكة تطور التدريب التخصصي والمهارات السريرية وإعداد المدربين، بما يحسن الخدمات ويعزز الاستجابة للحالات الطارئة والحرجة، ويرسخ التعاون الإماراتي السوري لبناء قدرات وطنية مستدامة.