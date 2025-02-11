رئيس وزراء الكويت: الذكاء الاصطناعي سيقود اتجاهات العالم في المجالات كافة

أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت خلال كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات، أن الكويت تضع ضمن رؤيتها التنموية نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيقود اتجاهات العالم في المجالات كافة، فيما لأوضح أن الكويت خطت نحو تطوير علوم الفضاء بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت.

كما أكد أن بلاده أقرت تشريعات نوعية تسمح لغير الكويتيين بالتملك في الدولة.

وأوضح أن الكويت عملت على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة غسيل الأموال وإنشاء منظومة لمكافحة الفساد