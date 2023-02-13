4 نقلات نوعية لتنفيذ منهج «مونشُت»: العقلية والحوكمة والموهبة والتمويل

نشرت القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «منهج مونشُت لتخطي الآفاق: تحويل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مهد للابتكار» بالشراكة مع «ستراتيجي& الشرق الأوسط» التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح قادرة على قيادة المبادرات العالمية، مثل تحويل الطاقة إلى طعام على نطاق واسع، وريادة حقبة جديدة من استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، وتقنيات المناخ، كما يحدد التقرير نطاقات التغيير الرئيسة اللازمة لتحقيق هذه التطلعات.

ويشير التقرير إلى أن الحكومات وشركات القطاع الخاص في المنطقة لديها بالفعل خطط تنموية واسعة النطاق وطموحة، مثل «رؤية المملكة 2030» و«رؤية الإمارات 2071»، التي تسعى إلى بناء مستقبل يعتمد على التكنولوجيا ويحول الاقتصادات الإقليمية إلى اقتصادات معرفية مزدهرة.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التحديات الصعبة والمعقدة، وعلى رأسها ندرة المياه، والاعتماد على استيراد الغذاء، وانتشار بعض الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق الريادة في مجال الابتكار على مستوى العالم سيتطلب اعتماد القادة الإقليميين لمنهج جديد للتفكير وتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي.

وقال الشريك ورئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في «ستراتيجي& الشرق الأوسط»، الدكتور يحيى عانوتي: «لن يكون التغيير التدريجي كافياً لتلبية وتنفيذ تطلعات المنطقة».

وأضاف أن «المنطقة بحاجة إلى نوع من التفكير المختلف نطلق عليه اسم (منهج مونشُت لتخطي الآفاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). ويتطلب هذا المنهج تنظيم وتنسيق الموارد وطرح الأفكار اللازمة لتحدي حدود الإمكانات التقنية الحالية وتحفيز الإبداع البشري».

ويأتي اسم «منهج مونشُت لتخطي الآفاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» من مهمات «مونشُت» التابعة لبرنامج أبولو من ناسا، ولكن يمكن أن ينطبق أيضاً على الابتكارات الثورية التي تغير العالم، مثل التطوير السريع للقاحات «كوفيد-19». ويُفصِّل التقرير أربع نقلات نوعية لازمة لتنفيذ هذا المنهج، تشمل العقلية والحوكمة والموهبة والتمويل.

ويقترح إنشاء منظومة شاملة للمعرفة والمواهب تسهل نقل الأفكار بين مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية في جميع أنحاء المنطقة. ويمكن لقادة الدول بناء منظومة المواهب داخل المنطقة من خلال إنشاء شبكات ومساحات رسمية لجمع المواهب معاً، والتي تتضمن حاضنات ومسرّعات الأعمال ومراكز الاختبار، مشيراً إلى أن التنوع في الخلفيات الثقافية والخبرات يعد إحدى أهم الأولويات، لأنه يؤدي إلى تنوع التفكير.

كما تطرق التقرير إلى ضرورة التخلي عن نموذج التمويل الكلاسيكي، المستند إلى الأداء، وتبني نموذج تمويل أكثر مرونة وقابلية للتطوير. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات فريدة تؤهلها للمشاركة في المجالات التي تتطلب الابتكار، والتي تراوح بين استخدام الطحالب في التطبيقات الطبية الحيوية، وصولاً إلى احتجاز الكربون وتخزينه، وكثير من المجالات الأخرى.