خلل تقني في لجان صفوف النقل بالمدارس الخاصة.. و"التربية" تعالجه في وقت قياسي

شهدت لجان صفوف النقل في عدد من المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خللاً تقنيا مفاجئا خلال أداء اختبار مادة الاجتماعيات l، ما تسبب في تعذّر استكمال الامتحان لدى عدد من الطلبة، وعجز البعض عن الدخول إلى منصة الاختبار، في مشهد أربك سير العملية الامتحانية وأثار موجة من التساؤلات بين أولياء الأمور والميدان التربوي.

وفي ردها على الاستفسار افادت وزارة التربية والتعليم أنه تم تدارك المشكلة التقنية ومعالجتها في وقت قياسي بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام.

مشكلة تقنية

وتلقى أولياء أمور طلبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر شكاوى من أبنائهم تفيد بحدوث مشكلات تقنية حالت دون استكمال الاختبار أو بدءه من الأساس، ما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم، عبر إصدار بيان رسمي يوضح آلية التعامل مع الطلبة المتضررين وضمان عدم تأثر تقييماتهم الأكاديمية.

موعد لاحق

في المقابل، دعت إدارات مدرسية ومعلمون إلى إعادة الامتحان في موعد لاحق للطلبة الذين واجهوا هذا الخلل، أو اعتماد حلول بديلة تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص وتمنع أي تأثير سلبي على نتائجهم النهائية.

معالجة الخلل

وفي رد رسمي على الاستفسارات المتزايدة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تمت معالجة المشكلة في وقت قياسي بالتنسيق مع مزود الخدمة، موضحة أنها اتخذت كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استقرار النظام وعودة الاختبارات الإلكترونية إلى مسارها الطبيعي.

تمديد فترة الاختبار

وأوضحت الوزارة أنه تم إخطار إدارات المدارس الخاصة بتمديد فترة الدخول إلى منصة الامتحان، بما يتيح للطلبة المتضررين فرصة كاملة لأداء الاختبار دون تحميلهم أية تبعات فنية خارجة عن إرادتهم، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة سير الامتحانات المتبقية وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والعدالة لجميع الطلبة.

ترقب الاجراءات

ويواصل الميدان التربوي ترقبه للإجراءات التصحيحية التي قد تُعتمد، وسط تأكيدات من المعنيين بأهمية استخلاص الدروس من هذه الواقعة التقنية، والعمل على تعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة في الاختبارات الوطنية .