مدارس تصدر تقارير منتصف الفصل وتضع تقدم الطلبة أمام الأسر

بدأت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إصدار التقارير الأكاديمية والسلوكية الشهرية وتقارير منتصف الفصل الدراسي الأول، وإتاحتها لأولياء الأمور إلكترونياً، بهدف وضع الأسر أمام صورة واضحة عن مستوى أبنائها وبناتها في المواد الأساسية، ورصد جوانب القوة ومواطن التعثر مبكراً، قبل احتساب النتائج النهائية للفصل.

وأبلغت إدارات مدارس أولياء الأمور بإصدار التقرير الأكاديمي والسلوكي عن شهر سبتمبر 2026، داعيةً إياهم إلى الاطلاع الدقيق على ما يتضمنه من مؤشرات، ومتابعة أداء أبنائهم في ضوء النتائج والملاحظات الواردة فيه، بما يدعم تقدمهم على المستويين التعليمي والسلوكي.

وأوضحت أن التقارير لا تقتصر على عرض الدرجات، وإنما توفر قراءة مرحلية لأداء الطالب خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي، وتساعد الأسرة على معرفة مستوى الالتزام بمتطلبات التعلم، ومدى التقدم في المواد، والجوانب التي تحتاج إلى متابعة أو تدخل قبل نهاية الفصل.

وفي السياق نفسه، أتاحت مدارس تقارير منتصف الفصل الدراسي الأول عبر روابط إلكترونية مخصصة، يمكن لولي الأمر من خلالها الوصول إلى تقرير ابنه أو ابنته بإدخال الرقم التعريفي للطالب، الموجود في البريد الإلكتروني المستخدم للدخول إلى منصة إدارة التعلم «LMS»، من دون إضافة الحروف المصاحبة للرقم.

وأكدت الإدارات أن تقرير منتصف الفصل يعكس مستوى الطالب خلال النصف الأول من الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية، ولا يمثل الدرجة النهائية للمادة أو النتيجة المعتمدة للفصل، إذ لا تزال أمام الطلبة فرص لتحسين أدائهم من خلال التقييمات اللاحقة، والمهام الصفية، وخطط الدعم والمعالجة، والاختبارات المقررة خلال الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع التقرير باعتباره مجرد كشف درجات، بل أداة للتدخل المبكر، تبدأ بقراءة المؤشرات وملاحظات المعلمين، ثم تحديد المواد والمهارات التي يظهر فيها انخفاض الأداء، والتواصل مع المدرسة لفهم أسباب التعثر، ووضع خطوات محددة وقابلة للمتابعة لتحسين المستوى.

متابعة أكاديمية وسلوكية

وتجمع التقارير الصادرة بين مسارين متكاملين، الأول أكاديمي يرصد مستوى التحصيل والتقدم في المواد الأساسية، والثاني سلوكي يتابع الالتزام والانضباط والتفاعل مع البيئة التعليمية. ويتيح هذا الدمج للأسرة قراءة أداء الطالب بصورة أشمل، بعيداً عن اختزال تقدمه في الدرجة الرقمية وحدها.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى مناقشة نتائج التقارير مع أبنائهم بهدوء، والتركيز على فرص التحسن بدلاً من الاكتفاء باللوم أو المقارنة، مع وضع أهداف قصيرة وواضحة لكل مادة تحتاج إلى دعم، وتنظيم وقت المذاكرة، ومتابعة إنجاز المهام، وتعزيز التواصل مع المعلمين.

كما حثتهم على مراجعة التقرير فور استلامه، وعدم تأجيل المتابعة إلى قرب الاختبارات، لأن القيمة الأساسية للتقارير المرحلية تكمن في اكتشاف مواطن الضعف في وقت يسمح بمعالجتها، وتعديل أساليب الدراسة، وتكثيف التدريب على المهارات غير المتقنة.

استفسارات الأسر

وخصصت بعض المدارس اجتماعات لأولياء الأمور عقب إصدار التقارير، للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالنتائج، وشرح مستويات الأداء، ومناقشة ملاحظات المعلمين، والاتفاق على آليات المتابعة بين المنزل والمدرسة.

وطلبت من الأسر الحضور إلى المدرسة عند وجود أي استفسار بشأن التقرير، بما يضمن الحصول على تفسير مباشر للنتائج، وعدم بناء أحكام على الدرجات المجردة من سياقها التعليمي، خصوصاً أن مستوى الطالب قد يختلف من مهارة إلى أخرى داخل المادة نفسها.

وتتيح هذه الاجتماعات للمدرسة والأسرة التحقق من أسباب انخفاض الأداء، وما إذا كان مرتبطاً بفجوات معرفية، أو ضعف في إنجاز الواجبات والمهام، أو تراجع الحضور والانضباط، أو حاجة الطالب إلى مزيد من التدريب والدعم.

فرصة لتحسين النتائج

وأكدت الإدارات أن إصدار التقارير في هذه المرحلة يمنح الطلبة مساحة زمنية لتحسين مستوياتهم قبل نهاية الفصل الدراسي، شريطة تحويل النتائج إلى إجراءات عملية، تشمل إعادة شرح المهارات غير المتقنة، وتقديم تدريبات إضافية، ومتابعة الواجبات، وقياس التحسن بصورة دورية.

وأشارت إلى أن متابعة الأسرة تمثل عنصراً أساسياً في نجاح خطط الدعم، من خلال التأكد من انتظام الطالب في الدراسة، ومراجعته للتغذية الراجعة المقدمة من المعلمين، والتزامه بالمهام المطلوبة، مع التواصل المبكر مع المدرسة عند استمرار التراجع.

وتسعى المدارس من خلال التقارير الشهرية وتقارير منتصف الفصل إلى نقل المتابعة من مرحلة انتظار النتيجة النهائية إلى التدخل المبكر، وتحويل الشراكة مع الأسرة إلى متابعة منتظمة تستند إلى مؤشرات واضحة، بما يتيح معالجة التعثر في وقته، وتعزيز نقاط القوة، ورفع جاهزية الطلبة للاستحقاقات والتقييمات المقبلة.