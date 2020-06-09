أحداث أبوظبي يؤدون الامتحانات عن بُعْد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي امتحانات نهاية العام الدراسي (الامتحانات المركزية) لفئة الأحداث عن بُعْد، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وأفاد مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري، بأن امتحانات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية، في ظل التصدي لانتشار الفيروس.

وذكر أن الامتحانات تقدم لها كل الأحداث المسجلين، من الصف السابع إلى الحادي عشر، تحت إشراف مركز الرعاية التربوية في الإدارة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الرعاية للأحداث، في ظل الظروف الراهنة، والتي تركز على الوقاية، وتعزيز الجوانب الصحية، وتوفير كل سبل الراحة للأحداث، لأداء الامتحانات في بيئة ملائمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news