محمد فودة - دبي

رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى أقامها رجل أعمال، طالب فيها صاحب شركة أخرى بتعويض قدره مليون درهم، على خلفية ما وصفه بـ«بلاغ كيدي» حرره ضده المدعى عليه، متهماً إياه باختراق حسابه على منصة «غوغل بزنس» وتعديل بياناته، ما أدى إلى الإضرار بسمعة المدعي ومصالحه التجارية وتسبب في منعه من السفر إلى أن صدر حكم جزائي ببراءته.

ودفع المدعى عليه بأن خللاً أصاب المنصة فتداخلت حسابات الشركتين، واعتقد أن هناك محاولة لاختراق حساب شركته، فبادر إلى تقديم بلاغ بالواقعة، ولم يتعمد الإضرار بالمدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المدعى عليه اتهم فيه المدعي، وهو رجل أعمال وشريك في شركة متخصصة في خدمات العمالة المساعدة بالاشتراك مع آخرين في اختراق حساب مخصص لمؤسسة تعمل في تركيب الأجزاء الإضافية للسيارات، وتغيير صلاحيات إدارة الحساب وبياناته، وإضافة صور ومعلومات تخص شركة المدعي، بما أثر في تقييمات العملاء وآرائهم بشأن المؤسسة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالت القضية إلى محكمة الجنح، التي قضت ببراءة المدعي من الاتهامات المسندة إليه، لعدم كفاية أدلة الثبوت، كما رفضت محكمة الاستئناف طعن النيابة العامة وأيدت حكم البراءة، ليصبح الحكم نهائياً.

واستند المدعي في دعواه المدنية إلى ما قال إنه تعرض له من أضرار مادية ومهنية وأدبية جراء البلاغ والإجراءات التي أعقبته، مشيراً إلى إدراج اسمه على قوائم منع السفر وتعطل حركته، وتأثر نشاطه التجاري وسمعته ومركزه القانوني، وطالب بإلزام المبلّغ بتعويضه بمبلغ مليون درهم، جابراً للأضرار كافة التي قال إنها لحقت به.

غير أن المحكمة، لدى فحصها الحكم الجزائي وتقارير الخبرة الفنية، وقفت أمام تفاصيل مختلفة بشأن الواقعة؛ إذ تبين أن خللاً أصاب المنصة أدى إلى اختلاط صور وبيانات بين حسابات شركات متعددة، وأن الشركة التي يعمل بها المدعي تعرضت هي الأخرى لهذا الخلل، ولم يثبت أن لها علاقة باختراق حساب المؤسسة الشاكية.

وكشفت تقارير الخبرة أن حسابات شركات أخرى تأثرت بالمشكلة ذاتها، كما تبين وجود عملية دخول غير معروفة إلى أحد الحسابات، وأن البحث باسم شركة المدعى عليه كان يؤدي إلى توجيه المستخدم إلى موقع شركة المدعي، ولم يثبت تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية أن المدعي هو من نفذ عملية الاختراق أو التعديل.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه تواصل مع الشركة المعنية واجتمع مع ممثليها لمناقشة ما حدث، بعدما وجد هو أيضاً معلومات تخص الشركة الأخرى مرتبطة بحسابه، واعتقد أن الشركة أو ممثليها ربما اخترقوا حسابه، واعتبرت أن هذه الظروف توفر أساساً معقولاً لاعتقاده بوقوع اختراق، وتفسر لجوئه إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

وأكدت المحكمة أن صدور حكم بالبراءة لا يعني بالضرورة أن البلاغ كاذب أو أن مقدمه تعسف في استعمال حقه، فقد تكون البراءة نتيجة عدم كفاية الأدلة أو عدم اطمئنان المحكمة إليها، وليس بالضرورة بسبب ثبوت عدم وقوع الواقعة من الأساس.

وشددت على أن المسؤولية المدنية تتطلب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن مجرد اللجوء إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن واقعة يعتقد الشخص أنها تمثل اعتداءً على حقه لا يرتب مسؤولية تلقائياً.

كما لم تجد المحكمة دليلاً كافياً يثبت أن البلاغ تسبب في الخسائر التجارية التي ادعاها رجل الأعمال، أو أن تراجع التقييمات وفقدان العملاء والغرامات التي أشار إليها كانت نتيجة خطأ من المدعى عليه، بدلاً من الخلل الفني الذي أصاب حسابات المنصة.

وانتهت المحكمة إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، ورفضت الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.