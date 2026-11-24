قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام عميل بسداد 408 آلاف و14 درهماً إلى أحد البنوك، قيمة المبلغ المتبقي من تمويل شخصي حصل عليه بنظام المرابحة وتوقف عن سداد أقساطه، في حين رفضت المحكمة طلب البنك احتساب فائدة تأخيرية، لأن التمويل خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ولأن قانون المعاملات التجارية يحظر على المؤسسات المالية الإسلامية تقاضي فائدة على الديون المتأخرة، ولو على سبيل التعويض.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 408 آلاف و14 درهماً، إضافة إلى فائدة قانونية بواقع 9%، على سبيل التعويض التكميلي، من تاريخ قيد الدعوى حتى تمام السداد، كما طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة، وإلزام العميل بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، فضلاً عن 1837 درهماً مصروفات ترجمة، و6300 درهم مصروفات خبرة استشارية، مشيراً إلى أن العميل حصل على تمويل شخصي وأخلّ بالتزامه بسداد الأقساط المترتبة عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مستندات الدعوى تثبت حصول المدعى عليه على تمويل شخصي بطريق المرابحة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بموجب العقد محل النزاع، على أن يسدّد قيمته على أقساط شهرية متساوية ومتتالية. وتبيّن من تقرير الخبير الاستشاري وكشف الحساب الخاص بعقد المرابحة أن العميل توقف عن السداد، وترصّد في ذمته المبلغ المطالب به. كما بيّن الخبير المنتدب من المحكمة أن البنك حصل من المدعى عليه على شهادة راتب وشيك ضمان، وفقاً للاشتراطات المقررة من المصرف المركزي.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل أمامها للطعن في كشف الحساب أو تقرير الخبرة الاستشارية، أو لتقديم ما يفيد سداد الأقساط المستحقة عليه، وخلصت من المستندات إلى أن تخلفه عن السداد يُعدّ إخلالاً بالتزاماته تجاه البنك بموجب العقد، وأن الدين استوفى شروط استحقاقه القانونية، ما يوجب إجابة البنك إلى طلبه بسداد المبلغ.

ورفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية، موضحة أن التمويل محل الدعوى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن قانون المعاملات التجارية يحظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، كما يحظر عليها ترتيب فائدة أو منفعة أو اقتضائها عن أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، وأوضحت أن هذا الحظر يشمل الفائدة التأخيرية ولو طُلبت على سبيل التعويض، ومن ثم خلصت إلى أن طلب البنك يفتقر إلى سند من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك 408 آلاف و14 درهماً، وبالمصروفات القضائية و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، إضافة إلى مصروفات الترجمة والخبرة الاستشارية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.