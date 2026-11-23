قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة طالبت فيها رجلاً بردّ 625 ألفاً و773 درهماً، وتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم، بعد تحويل المبلغ من حسابها إلى حسابه، لعدم تقديمها دليلاً يثبت أن الأموال حُوّلت على سبيل الدَّين، أو أن احتفاظه بها تم من دون سند قانوني، مؤكدة أن التحويل المصرفي وحده لا يكفي لإثبات المديونية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بردّ مبلغ 625 ألفاً و773 درهماً، وتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأوضحت أنها حوّلت مبالغ مالية من حسابها المصرفي إلى حساب المدعى عليه، بلغ إجماليها 625 ألفاً و773 درهماً، إلا أنه احتفظ بها دون سند وامتنع عن إعادتها رغم مطالبته بذلك، وقدمت دعماً لدعواها عبارة عن صور من التحويلات المصرفية، بينما حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد إجراء تحويل مصرفي لا يكفي لإثبات مديونية المستفيد بقيمة المبلغ المحوّل، ما لم يقدم صاحب المطالبة دليلاً على سبب التحويل والأساس الذي يستند إليه في طلب استرداده، مشيرة إلى أن الأصل هو براءة الذمة، وأن عبء إثبات انشغالها يقع على عاتق من يدعي ذلك، وأشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة أثبتت انتقال المبالغ من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه، إلا أنها لم تثبت بذاتها التزامه بردها أو أن احتفاظه بها كان من دون سبب مشروع، كما لم تقدم المدعية دليلاً يوضح سبب التحويلات أو ما يوجب استردادها، ومن ثم فإن ثبوت تسلم المدعى عليه المبالغ ومطالبته بإعادتها لا يكفي وحده لإثبات مديونيته بها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.