أكد والد الشاب الإماراتي أحمد يوسف العلي الذي وافته المنية إثر حادث سير في تايلاند، أن الحادث وقع نتيجة سقوطه أثناء قيادته دراجته النارية دون وجود أي طرف آخر.

وقال يوسف العلي والد الفقيد لـ«الإمارات اليوم» إن ابنه أحمد، البالغ من العمر 36 عاماً، كان يقضي إجازة سياحية برفقة عائلته في تايلاند، وأثناء قيادته الدراجة النارية تعرض لحادث سقوط، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي اصطدام، وما جرى هو قضاء الله وقدره.

وأعرب الأب عن حزنه العميق لفقدان نجله الأكبر، مستذكراً مناقبه وسيرته العطرة، حيث أشار إلى أن الفقيد كان يتميز بأخلاقه الحميدة وصفاته النبيلة التي أكسبته محبة وتقدير كل من عرفه، لافتاً إلى أنه متزوج وأب لخمسة أطفال. وأكد أن الجهات المختصة في الدولة تابعت الحادث، ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفقيد عصر اليوم، ويوارى جثمانه الثرى في مقبرة بني ياس بأبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت خبر وفاة الشاب جراء حادث دراجة نارية وقع الخميس الماضي في منطقة كاثو بإقليم بوكيت التايلاندي، نتيجة فقدانه السيطرة على الدراجة أثناء القيادة.

وذكرت تقارير الشرطة أن الحادث وقع في الساعة 10:42 مساءً عند منعطف «غو كارت» على طريق فرا بارامي في المسار المتجه نحو منطقة باتونغ.

وأشارت التحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان إلى أن الضحية كان يقود دراجة نارية قبل أن يفقد السيطرة عليها أثناء اجتياز المنعطف الحاد ويسقط بقوة على الطريق.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا بوكيت نيوز» التايلاندية، فقد نقلت فرق الطوارئ المصاب من موقع الحادث في حالة حرجة إلى مستشفى بانكوك سيريروج، حيث أكدت إدارة المستشفى وفاة الشاب متأثراً بجراحه.

وذكرت أن الشرطة تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث كافة.