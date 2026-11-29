تورط شخص من جنسية دولة عربية في شراء مواد مخدرة من مروج يقيم خارج الدولة وحوّل الأموال إلى حساب بنكي يخص هذا المروج، فدفع الثمن من حريته بحكم بالحبس عامين، إضافة إلى الغرامة وتدبير عقابي إضافي، بعدما تبين أنها المرة الثالثة له.

وبدأت الواقعة بتلقّي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات عن حيازة المتهم مواد مخدرة وتعاطيها، فأعدّت كميناً وضبطته.

وعثرت الشرطة بحوزته على مواد مخدرة، وأثبت فحص عيّنته لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه كان تحت تأثيرها. وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح بتهمتي حيازة المؤثرات العقلية وتعاطيها للمرة الثالثة أو أكثر.

وقضت المحكمة بتغريمه 100 ألف درهم ومصادرة المضبوطات، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بنفسه أو بوساطة الغير، إلا بإذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، على أن يستمر المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

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