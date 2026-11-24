دبي - الإمارات اليوم

في 24 من نوفمبر 2016 انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة، بعد عقود من الخدمة و3 سنوات من تعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي، واليوم تمر الذكرى السنوية العاشرة على رحيل الفقيد.

الراحل كان على رأس عمله قبل ساعات من أزمة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

وكان الفريق المزينة عانى أزمات صحية متكررة قبل وفاته لكنه كان بالغ التعلق بعمله، ويؤمن بأنه يمنحه القوة، لذا ظل يمارس دوره بكل جدية ودأب حتى وافته المنية.

وخدم وطنه على مدار عقود، تدرج خلالها في العمل الأمني بشرطة دبي، حيث عين بتاريخ 13 يونيو 1983، وتم تثبيته ضابطاً بقسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 1993، إلى أن صار قائداً عاماً لشرطة دبي في العام 2013، وفي يوليو 2016 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ”رعاه الله“ قراراً بترقيته إلى رتبة فريق.

عرف عن الفريق المزينة الإخلاص والتفاني، وتدرج في العمل الشرطي بشكل لافت، فرقي في العام 1997 ليصبح مديراً لإدارة المباحث الجنائية، وفي العام 2004 مديراً للإدارة العامة للتحريات، وفي العام 2008 نائباً للقائد العام لشرطة دبي.

وحظي بحب وتقدير كبيرين من جانب العاملين والمتعاملين مع شرطة دبي، ونفذ بحرفية رؤية الإمارة في الانتقال إلى الحكومة الذكية، وقاد فرق العمل في أهم القضايا التي شهدتها الإمارة، ولم يتوقف عن العمل الميداني رغم أعباء منصبه الإدارية.

ومن أبرز القضايا التي كان للراحل دور في كشفها:

قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي

قضية مقتل رجل أعمال هندي في النادي الهندي

القبض على عصابة ”النمر الوردي“ وذلك على خلفية سرقة محل مجوهرات في مركز وافي

قضية مشتل الضياع حيث كان يقوم المجرم بزراعة شتلات الماريغوانا في مقر سكنه بقصد تعاطيها وترويجها

مقتل المراسل الصيني في مصعد بناية

قضية «صرافة الارتباط» والتي انتهت إلى كشف تورط المحل في جرائم غسل أموال ناجمة عن بيع مخدرات دولياً

جريمة السطو على محل رمس للصرافة

كشف جريمة اغتيال رجل أعمال تركي داخل مواقف سيارات