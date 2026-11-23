صورة 0 من 3 جمال صالح: الآلية لا توقف التحويل تلقائياً، لكنها تمنح العميل فرصة لمراجعة بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال. بارديب كومار: مواجهة الاحتيال تتطلب تدخلاً من البنكين، المرسل والمستفيد، عبر فحص التحويل قبل إرساله، وحساب المستفيد. أبيشيك تندون: التحذيرات التي تتلقاها البنوك من شركات الاتصالات، بشأن مخاطر الاحتيال، تمثل مؤشراً أولياً يستدعي الانتباه.

كشف خبراء ومختصون في القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية عن آليات حديثة لتعطيل التحويلات المالية المشبوهة قبل وصولها إلى الحسابات التي تستخدمها شبكات الاحتيال، ورصد مؤشرات يمكن من خلالها تعقب مسار تلك التحويلات، تتضمن نشاطاً مفاجئاً لحسابات بنكية خاملة لسنوات عدة، وشبكات مترابطة تضم عشرات الحسابات التي قد لا تبدو مشبوهة حين يتم فحص كل حساب على حدة.

وشهدت جلسة «العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص: الانتقال من التقدم إلى الوقاية»، التي عقدت في إطار القمة العالمية الشرطية، التي نظمتها شرطة دبي، أخيراً، وأدارها رئيس قسم مركز التتبع المالي بشرطة دبي، الرائد سعود الخزرجي، نقاشاً حول الانتقال من ملاحقة الأموال بعد وقوع الاحتيال إلى التدخل المبكر لمنع انتقالها، من خلال تبادل المعلومات والمؤشرات المشبوهة بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية، بما يسمح باكتشاف الحسابات الوسيطة وشبكات الاحتيال قبل وصول الأموال إليها.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية تمثل في سرعة انتقال الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال، سواء بتحويلها إلى أصول مشفرة أو نقلها عبر الحدود، ما استدعى تطوير آليات تتيح التدخل قبل اختفاء الأموال وتعذر تعقب مسارها.

وكشف عن بدء تطبيق آلية للتحقق المسبق من أسماء المستفيدين في التحويلات المالية العابرة للحدود تنبه المرسل إذا كان الاسم الذي أدخله للمستفيد لا يتطابق مع الاسم المسجل للحساب المصرفي، وتتيح له اتخاذ قرار الاستمرار في التحويل أو إلغائه.

وأوضح أن الآلية لا توقف التحويل تلقائياً، لكنها تمنح العميل فرصة لمراجعة بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال، وتحذره من احتمال تعرضه للاحتيال، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من جانب كبير من التحويلات الاحتيالية، لافتاً إلى أن الإمارات ستكون أول دولة تطبق هذا النوع من التحقق المسبق في التحويلات العابرة للحدود.

وأشار صالح إلى أن المصرف المركزي أنشأ منصة تتيح للبنوك تبادل المعلومات ومؤشرات المخاطر اللازمة لمكافحة الاحتيال، دون الكشف عن البيانات الشخصية والحساسة للعملاء، موضحاً أن الجهات المصرفية لا تحتاج بالضرورة إلى الاطلاع على تفاصيل الحسابات الشخصية، وإنما إلى المعلومات المرتبطة بالعمليات ومؤشرات الاشتباه التي تساعد على كشف الأنشطة الاحتيالية.

وأكد صالح ضرورة استمرار أنظمة مكافحة الاحتيال على مدار الساعة، بما يشمل الليل والعطلات الأسبوعية، مشيراً إلى أن المحتالين لا يلتزمون ساعات العمل الرسمية، وأن البنوك تحرص على تشغيل مراكز العمليات الأمنية وخدمات الاتصال على مدار 24 ساعة، مختتماً حديثه برسالة توعوية مفادها أن «الاحتيال لا يأخذ إجازة»، لذا يجب استمرار حملات التوعية خلال مواسم العطلات.

من جهته، قال رئيس إدارة مخاطر الاحتيال في بنك دبي التجاري، بارديب كومار، إن مواجهة شبكات الاحتيال المصرفي تبدأ قبل وصول الأموال إلى الحسابات المستخدمة في استقبالها، من خلال مراقبة أنماط نشاط الحسابات المصرفية ورصد التغيرات المفاجئة في سلوكها، خصوصاً الحسابات التي ظلت خاملة لثلاثة أو ستة أشهر، ثم بدأت فجأة في استقبال تحويلات من أشخاص غير مرتبطين بأصحابها.

وأوضح أن الحساب الذي يظل من دون معاملات لفترة طويلة، ثم يبدأ فجأة في استقبال الأموال أو تسجيل نشاط متكرر ترقباً لتحويلات متوقعة، قد يكون حساباً وسيطاً تستخدمه شبكات الاحتيال لتحريك الأموال غير المشروعة، مشيراً إلى أن البنوك تستطيع رصد هذه المؤشرات قبل وصول الأموال، وليس فقط بعد تنفيذ التحويل.

وأضاف أن تحليل أنماط استخدام الأجهزة المحمولة وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، وربطها بالحسابات المختلفة، يساعد على كشف شبكات مترابطة تضم نحو 30 حساباً أو شخصاً، قد لا يبدو أي منها مشبوهاً عند فحصه بصورة منفردة، لكن تحليل الروابط بينها يكشف علاقات مشتركة، مثل استخدام الجهاز نفسه للدخول إلى حسابات متعددة أو ارتباط حسابات عدة بعنوان بروتوكول إنترنت واحد.

وشدد على أن المعلومات والمؤشرات التي تتبادلها المؤسسات المالية ينبغي عدم اعتبارها دليلاً قاطعاً على تورط أصحاب الحسابات في الاحتيال، وإنما إشارات تستدعي مزيداً من الفحص والتحليل، موضحاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع اكتشاف الروابط المشتركة خلال ثوانٍ، وإخضاع الحسابات المشتبه فيها لمراقبة إضافية دون الحاجة إلى تقييدها تلقائياً أو زيادة أعداد فرق العمل المصرفية.

وفي ما يتعلق بالتدخل عند وصول الأموال إلى الحساب المستفيد، أوضح كومار أن البنوك تستطيع وضع قواعد آلية للتعامل مع الأنشطة غير المعتادة، قد تصل إلى فرض حظر فوري على الحساب عند تحقق مؤشرات الاشتباه المحددة، إلى جانب توجيه طلب استيضاح إلى صاحب الحساب أو البنك المرسل للتحقق من أسباب التحويل، والتأكد من سلامة العملية، قبل انتقال الأموال إلى حسابات أخرى أو منصات للأصول المشفرة.

وأشار إلى أن البنك المرسل يستطيع التدخل قبل تنفيذ التحويل، من خلال ما وصفه بـ«الاحتكاك الإيجابي»، عبر إيقاف العملية لبضع ثوانٍ وطرح أسئلة على العميل بشأن معرفته بالمستفيد وسبب إرسال الأموال، وما إذا كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً قبيل تنفيذ المعاملة.

وضرب مثالاً بعميل يتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية، ويواصل تنفيذ التحويل بناءً على تعليمات المحتال، موضحاً أن توقف التطبيق أو انقطاع المكالمة قبل استكمال العملية يمثل مؤشراً يمكن للبنك الاستفادة منه، عبر منح العميل مهلة قصيرة تصل إلى خمس ثوانٍ، تتيح له إعادة التفكير في قراره والخروج من تأثير المحتال قبل إرسال الأموال.

وأكد أن مواجهة هذه العمليات تتطلب تدخلاً متزامناً من البنك المرسل والبنك المستفيد، بحيث يجري فحص التحويل قبل خروجه، ومراقبة الحساب الذي يستقبله قبل أن يعيد تمريره إلى جهة أخرى، بما يساعد على تعطيل حركة الأموال ومواجهة شبكات الحسابات الوسيطة من أكثر من نقطة.

بدوره، قال رئيس قسم التحقيق ومنع الاحتيال في بنك الإمارات دبي الوطني، أبيشيك تندون، إن التحويلات المالية الفورية، التي تنتقل خلالها الأموال خلال ثوانٍ، تفرض على البنوك الانتقال من مرحلة اكتشاف الاحتيال إلى التدخل لتعطيل التحويل قبل انتقال الأموال، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات خلال أجزاء من الثانية.

وأوضح أن التحذيرات التي تتلقاها البنوك من شركات الاتصالات بشأن مخاطر الاحتيال تمثل مؤشراً أولياً يستدعي الانتباه، لكنها لا تكفي وحدها لاتخاذ قرار، بل يجب دمجها مع مجموعة من المؤشرات الأخرى، تشمل سلوك العميل المعتاد، وبيانات الجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، والتغييرات الحديثة في بياناته، إلى جانب قيمة التحويل والرصيد المتاح، وتحليل بيانات الحساب المستفيد والجهة التي ستستقبل الأموال.

وأشار إلى ضرورة قراءة هذه المؤشرات في الوقت الفعلي من جانبي التحويل، سواء من حساب المرسل أو الحساب المستفيد، واتخاذ إجراءات احترازية تتناسب مع مستوى المخاطر، موضحاً أن التدخل ينبغي ألا يكون موحداً في جميع الحالات، إذ يمكن الاكتفاء بتحذير بعض العملاء، أو فرض فترة انتظار قبل إتمام التحويل في حالات أخرى، فيما قد تستدعي العمليات مرتفعة المخاطر الاتصال بالعميل مباشرة للتحقق من ملابساتها.

وأكد أن نجاح المصادقة الإلكترونية في إثبات هوية الشخص الذي ينفذ التحويل لا يعني بالضرورة أنه يتصرف بإرادته المستقلة، إذ قد يكون تعرض لتلاعب نفسي من محتال أقنعه بإرسال الأموال، ما يستدعي عدم الاكتفاء بالتحقق من هوية العميل، والنظر أيضاً في الظروف المحيطة بالعملية.

وفي ما يتعلق بمنع تكرار عمليات الاحتيال، دعا تندون إلى تبادل المعلومات بين البنوك وأجهزة الشرطة في الوقت الفعلي، موضحاً أن المؤسسات المختلفة تمتلك بالفعل كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالاحتيال، لكن التحدي يكمن في سرعة مشاركتها والاستفادة منها قبل وقوع ضحايا جدد.

وكشف عن استخدام منصة داخل الإمارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالاحتيال في الوقت الفعلي، بما يساعد المؤسسات على رصد الأنماط المرتبطة بالمحتالين، والاستفادة من المعلومات المتاحة، لمنع استهداف ضحايا آخرين من قبل الأشخاص أنفسهم.

بدوره شرح المدير السابق للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، أدريان سيرل، تجربة تعاون جمعت بنوكاً بريطانية ومنصات للعملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة وأجهزة إنفاذ القانون، لاختبار آليات تتبع الأموال أثناء انتقالها بين العملات التقليدية والأصول الرقمية.

وقال إن التجربة أسفرت عن تجميد أموال مرتبطة بالاحتيال بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، إلى جانب تحديد حسابات مشبوهة تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن المبادرة الدولية الأوسع التي تحدث عنها حققت تجميد نحو 200 مليون دولار حتى الآن.

ولفت إلى أن منصات العملات المشفرة المتقدمة باتت تعتمد أنظمة رقابية مشابهة لتلك المستخدمة في البنوك، بما يشمل التحقق من هوية العملاء وتحليل السلوك، إلى جانب الاستفادة من المعلومات التي تقدمها شركات تحليل البلوك تشين وأجهزة إنفاذ القانون وضحايا الاحتيال.