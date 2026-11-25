دبي - وام

تصدرت دولة الإمارات الأسواق التي شملها مؤشر التفاؤل بمسار الدول، متجاوزة المتوسط العالمي بـ50 نقطة مئوية؛ إذ رأى 99% من المشاركين في استطلاع أجرته مجموعة ”سيك نيوجيت“ أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ49% عالمياً، فيما حلت الدولة ثالثة عالمياً في التفاؤل بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت المجموعة، خلال إصدار تقريرها السنوي ”مؤشر التأثير 2026: سد فجوة المصداقية“، عن ارتفاع مؤشر التفاؤل بمسار دولة الإمارات من 98% عام 2025 إلى 99% العام الجاري، بما يعكس المستويات المرتفعة للثقة بمسيرة التنمية في الدولة.

وشملت الدراسة، في نسختها السادسة، 20 ألفاً و473 مشاركاً من 20 دولة وإقليماً حول العالم، وتناولت اتجاهات الجمهور تجاه التطورات التكنولوجية والتحول في قطاع الطاقة وممارسات الأعمال المسؤولة والثقة بأداء الشركات.

وأظهرت النتائج أن 75% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يحمل آثاراً إيجابية على المجتمع، فيما يتوقع 80% أن يسهم في تسهيل الحياة اليومية، متجاوزين المتوسط العالمي بـ20 نقطة مئوية.

ويرى 75% من المشاركين في الدولة أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتحسين مخرجات التعليم، فيما يتوقع 70% أن يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية.

وعلى صعيد حوكمة الذكاء الاصطناعي، أيد 80% من المشاركين في الدولة دور الحكومات الوطنية في تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا، مقابل 78% للشركات المطورة لتقنياتها، و66% للمنظمات الدولية، بما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطوير أطر الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي بـ30 نقطة مئوية في تقييم أداء الشركات الكبرى فيما يتعلق بممارسات الأعمال المسؤولة، إذ منح 86% من المشاركين في الدولة أداء الشركات تقييماً مرتفعاً، مقابل 56% عالمياً، فيما أكد 90% أهمية التزام الشركات بهذه الممارسات، مقارنة بـ80% على المستوى العالمي.

وأشار التقرير إلى تقلص فجوة المصداقية بين توقعات الجمهور وتقييمه لأداء الشركات في دولة الإمارات، من سبع نقاط مئوية عام 2025 إلى ثلاث نقاط مئوية العام الجاري، مقابل 23 نقطة مئوية عالمياً، وفق المؤشر المعتمد في الدراسة.

وأكد 73% من المشاركين في الدولة أهمية استثمار الشركات في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، فيما أيد 57% التصنيع المحلي، بما يعكس أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للشركات في دعم التنمية المحلية.

وفي مجال الاستدامة، أبدى 91% من المشاركين في دولة الإمارات نظرة إيجابية تجاه التحول نحو الطاقة المتجددة، بارتفاع نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام الماضي، فيما أيد 59% إعطاء الشركات الأولوية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وبلغت نسبة الوعي بمفهوم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المشاركين في الدولة 73%، فيما أعرب 82% عن اهتمامهم بالقضايا المرتبطة بهذه الممارسات بعد توضيح مفهومها لهم.

وأظهرت الدراسة أن 59% من المشاركين في الدولة يرون أن الشركات تحقق التوازن المناسب في تناول القضايا الاجتماعية المرتبطة بعملياتها، مقابل 57% للقضايا البيئية، و60% فيما يتعلق بالتواصل بشأن مسؤولياتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”سيك نيوجيت الشرق الأوسط“ جون هوبداي، إن المكانة المتقدمة لدولة الإمارات بين أكثر الأسواق تفاؤلاً بالذكاء الاصطناعي تعكس موقعها مركزاً عالمياً للابتكار وريادتها في تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن التأييد المجتمعي الواسع للتحول نحو الطاقة المتجددة يعكس أهمية الطاقة النظيفة باعتبارها أولوية وطنية، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة تبرز الفرص المتاحة أمام الشركات لتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتحقيق النجاح التجاري، بالتوازي مع تقديم منافع ملموسة للمجتمعات.

وعلى المستوى العالمي، أظهرت الدراسة، التي تناولت أداء 25 قطاعاً اقتصادياً، أن 76% من المشاركين يثقون بقدرة الشركات المملوكة محلياً على مراعاة مصالحهم، مقابل 52% للشركات المملوكة لجهات أجنبية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة ”سيك نيوجيت“ فيورينزو تاليابوي، أهمية تعزيز ارتباط الشركات بالمجتمعات التي تعمل فيها، وفهم توقعات أصحاب المصلحة، ومراعاة خصوصية الأسواق المختلفة عند اتخاذ القرارات ووضع الإستراتيجيات المؤسسية.

وأوصى التقرير الشركات بتعزيز الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص العمل، ودعم الموردين المحليين، وإشراك أصحاب المصلحة في مراحل مبكرة من التخطيط، وتقديم مؤشرات قابلة للتحقق بشأن أثر أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم بناء الثقة وتعزيز المصداقية المؤسسية على المدى الطويل.