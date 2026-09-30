«طرق دبي» تطبق الجيل الجديد من «فحص الساحة الذكي»

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير منظومة خدمات ترخيص السائقين وتوظيف أحدث التقنيات الذكية من خلال تطبيق الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي (Smart Test System - STS)، الذي يمثّل نقلة نوعية في آلية تنفيذ اختبارات الساحة لفئة المركبات الخفيفة، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات المتقدمة.

ويهدف النظام إلى تعزيز دقة وحيادية التقييم، ورفع مستويات الشفافية والعدالة، وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال رصد السلوكيات والممارسات المرتبطة بالسلامة أثناء الاختبار، والتدخّل الوقائي عند رصد مخاطر محتملة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سلطان الأكرف: «يمثّل تطوير الجيل الجديد من نظام فحص الساحة الذكي خطوة متقدمة في مسيرة التحوّل الذكي التي تنتهجها الهيئة لتطوير خدمات ترخيص السائقين من خلال توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتقييم».

وأضاف: «لا يقتصر النظام على أتمتة عملية احتساب النتائج، وإنما يوفّر منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل أداء المتدرب أثناء تنفيذ مختلف المناورات، وإظهار الأخطاء المسجلة بصورة مرئية وواضحة، بما يتيح للمتعامل فهم أسباب النتيجة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. كما تعزّز تقنيات السلامة الذكية المستخدمة في النظام حماية المتدربين أثناء الاختبار من خلال أنظمة منع الاصطدام والكبح الطارئ الوقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

ويعتمد الجيل الجديد من النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل مركبة الفحص، لمراقبة أداء المتدرب وتحليل المناورات بصورة آلية وفورية، وتقييم جميع عناصر الاختبار وفق معايير موحدة دون تدخل بشري في عملية احتساب النتائج.

كما يراقب النظام مدى التزام المتدرب بمعايير الفحص والسلامة، بما في ذلك فحص المرايا والنقاط العمياء باستخدام الكاميرات الذكية، ومراقبة وضعية اليدين على عجلة القيادة أثناء تنفيذ المناورات، بما يعزّز تقييم مجموعة متكاملة من المهارات والسلوكيات الأساسية للقيادة الآمنة.

وشملت التحديثات تعزيز دقة تتبّع حركة المركبة داخل ساحة الفحص من خلال استخدام تقنية تحديد المواقع الحركية الآنية (RTK)، التي تصل دقتها إلى سنتيمترين، الأمر الذي يرفع قدرة النظام على رصد الأخطاء المرتبطة بمسارات المركبة ومناورات الساحة ومواقف الاصطفاف والتجاوزات بدقة عالية.

ويُتيح النظام كذلك خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تعرض رحلة المركبة خلال الاختبار، وتحدد مواقع الأخطاء الجسيمة والبسيطة على مسار المركبة بصورة مرئية، بما يساعد المتعامل على فهم أسباب النتيجة بصورة أكثر دقة ووضوحاً.