«شرطة وإسعاف دبي» ينقذان 5 عالقين على أحد جبال حتا

تمكنت طائرة مروحية «الهيليوكبتر» تابعة لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، من إنقاذ خمسة عالقين على أحد جبال حتا، ممن يمارسون رياضة المشي الجبلي «الهايكنج»، وذلك بجهد تعاوني مُشترك مع مركز شرطة حتا ممثلاً في فريق الشجعان، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في إطار الحرص على الاستجابة السريعة مع البلاغات الطارئة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل جلفار، إن فريق إسعاف دبي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي وفريق الشجعان، نجح في إنقاذ الخمسة الذين علقوا في تضاريس وعرة بجبال حتا أثناء ممارستهم رياضة المشي الجبلي.

وأضاف جلفار، أن الجهود المبذولة في عملية إنقاذ الخمسة، تمت بمشاركة اثنين من كوادر الإسعاف الجوي، إلى جانب اثنين طياريْن وملاح من فريق الجناح الجوي بشرطة دبي، الذين استجابوا للبلاغ باستخدام طائرة هليكوبتر مُجهزة برافعة لإنزال المسعفين إلى الموقع حيث تم التأكد من سلامتهم واتخاذ اللازم دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وتابع جلفار: «إن نجاح هذه المهمة والعمل بروح الفريق الواحد بين أفراد إسعاف دبي وشرطة دبي، يُبرز جاهزية فرقنا الإسعافية وقدرتهم على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث في أصعب الظروف، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على منطقة حتّا من داخل الدولة وخارجها خلال فعاليات مهرجان «شتانا في حتّا»، ويؤكد التزامنا بتوفير فرق عمل اسعافية متخصصة ومركبات متطورة مُجهزة بأحدث المعدات الإسعافية لضمان سلامة جميع المواطنين والزوار والمشاركين في الأنشطة.

كما عبّر مشعل جلفار عن فخره وتقديره لفريق عمل إسعاف دبي وشرطة دبي على تفانيهم ودورهم المحوري في تنفيذ المهمة باحترافية عالية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لتعزيز أمن وسلامة الجميع، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة آمنة ومتقدمة تضع سلامة ورفاهية السكان والزوار على رأس أولوياتها.

وأكد مدير مركز الجناح الجوي بالنيابة في شرطة دبي العقيد طيار خلفان سالم المزروعي، أن إنقاذ الخمسة «رجال وسيدات»، جاء بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد فيه العالقون عدم قدرتهم على النزول من المنطقة الجبلية نظراً لخطورة المكان وارتفاعه.

وأشار إلى أن الطائرة المروحية انطلقت نحو منطقة تواجد الخمسة بعد تحديد موقعهم بدقة بالتعاون مع الضابط المناوب في مركز شرطة حتا وفريق الشجعان، مبيناً أن طاقم الطائرة قيّم أفضل وضع لطريقة إنقاذهم ثم عمل على استخدام رافعة لإخراجهم من المكان، نظراً لصعوبة هبوط الطائرة فيه، ذلك بعد أخذ الاحتياطات المطلوبة لضمان سلامتهم.

وحث المزروعي أفراد الجمهور إلى ضرورة الحرص على الالتزام بمسارات ممارسة رياضة «الهايكنج» في المناطق الجبلية وعدم الخروج والابتعاد عنها، إلى جانب الاتصال على رقم الطوارئ 999 أو استخدام خدمة الاستغاثة «SOS» على تطبيق شرطة دبي حالة تعرضهم لحادث طارئ.

ومن جانبهم، عبر الخمسة أشخاص عن امتنانهم الكبير للقيادة العامة لشرطة دبي لسرعة الاستجابة مع اتصالهم ونقلهم من المنطقة الجبلية.