هل يحق للأب أخذ أولاده إلى بلد إقامته بعد الطلاق؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

وقعت خلافات أسرية عدة بيني وبين زوجي، ووصلت إلى طريق مسدود، وأرغب في طلب الطلاق، لكنه يهددني إذا تطلقت فإنه سينهي عمله وإقامته في الدولة، ويغادر إلى موطنه، ويجبرنا على العودة.. وسؤالي إذا حدث طلاق، هل يلزم على الأولاد اتباع المعيل أو الأب مكان ما يذهب ويجبرنا على السفر معه أم أن هذا يطبق في حال المتزوجين فقط ؟



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

بداية ننصح السائلة بمحاولة احتواء الخلافات بينها وبين زوجها، بالحوار والتفاهم ، وعدم الوصول بمشاكلهما الزوجية إلى نقطة الطلاق، لا سيما مع وجود أبناء، سوف يتأثرون بالتأكيد بعد الانفصال، وبشأن سؤالها فنقول نعم إذا سافر الأب سفر نقلة يعني ترك البلد فعلاً، فإن من حقه سواء متزوج أو مطلق أن يأخذ أولاده إلى المكان الذي سيقيم فيه.

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