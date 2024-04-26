السيطرة على حريق مواد بلاستيكية في صناعية الشارقة

أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق شبّ في سكراب ومواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ من غرف عمليات الشرطة الساعة 14:22 يفيد بوقوع حادث حريق في الصناعية رقم 3 وهو عبارة عن حريق في سكراب ومواد بلاستيكية.

وأكد الدفاع المدني لـ "الإمارات اليوم"، أن الحادث تحت السيطرة ولا توجد إصابات ناجمة عنه، فيما تجري الآن عملية التبريد.