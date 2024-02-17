4 وظائف شاغرة تجذب 1000 باحث عن عمل في أم القيوين

استقبلت غرفة التجارة والصناعة في أم القيوين أكثر من 1000 طلب توظيف خلال 12 يوماً، إثر نشرها عبر منصتها في «إنستغرام» إعلاناً عن بحثها عن كوادر وطنية في أربعة مجالات، هي: مدير مكتب الاتصال الحكومي والمؤسسي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وأخصائي استراتيجية وتميز مؤسسي، ومطور نظم معلومات.

وأوضحت الغرفة، أنها أغلقت باب التسجيل للوظائف المطروحة وسيتم التواصل مع المرشحين ليكونوا ضمن فريق العمل في الفرص المستقبلية بالغرفة.

وأشارت إلى أنها قامت بتوفير منح دراسية بنسبة 100% لأبناء إمارة أم القيوين من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بالتعاون مع جامعة أم القيوين، بهدف دعمهم وتشجيعهم على إكمال دراستهم الجامعية وتحقيق التميز الأكاديمي، على أن يتواصل الطلاب المهتمون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية لاستكمال الشروط اللازمة للحصول على المنحة الدراسية.