ما هي مخاطر العمل الصوري دون استلام راتب؟

استشارة قانونية

وصلت رسالة من قارئ يقول فيها :

يعمل لدى سائق خاص منذ أكثر من خمسة عشر سنة، ولم أعد في حاجة إليه ، وبمبادرة منى لمساعدته، اتفقت معه منذ فترة، أن يبقى إقامته على كفالتي، حتى يجد عملا آخر.

فهل هناك خطورة في ان يطالبني السائق برواتب هذه الفترة ؟ ، وكيف احمي نفسي من اي مطالبات مستقبلية ؟، علما انه لايزال على اقامتي، وليس هناك ما يثبت هذا الاتفاق .

الإجابة :

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

نعم يمكن للعامل أن يطالبك بمستحقاته، طالما ليس بيدك أي مستند على أنه لا يعمل لديك وحتى تكون في مأمن من ذلك يمكنك توقيعه على إقرار بالاتفاق الذي بينكما والأكثر أماناً أنه طالما قرر أن يبحث ويعمل لدى جهة عمل أخرى، فعليك نقل كفالته على تلك الجهة او اصدار اقرار بإعارته لهذه الجهة لأنه لو قبض عليه وهو يعمل لدى غير الكفيل سيرتب عليك وعليه عقوبات جزائية

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