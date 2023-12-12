5000 درهم غرامة على رجل ضرب زوجته

حاولت امرأة من جنسية عربية منع زوجها من الخروج للسهر، ما أثار غضبه، واعتدى عليها بالضرب، فأبلغت عنه الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الاعتداء على زوجته بالضرب، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت في أول درجة بإدانته وتغريمه 5000 درهم.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت في منزلها رفقة زوجها حين وقعت المشكلة، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ أكثر من 10 سنوات، ورزقت منه بأطفال، لكن تكررت خلافاتهما معاً، وأنه اعتدى عليها بالضرب مرات عدة.

وأضافت أنه كان في طريقه للخروج للسهر يوم الواقعة، لكنها منعته فأمسك بها بقوة، ودفعها واعتدى عليها بالضرب، ما دفعها لتحرير بلاغ ضده في مركز الشرطة.

من جهته، قال الزوج في تحقيقات النيابة العامة إن زوجته ترغب في الطلاق، وتفتعل المشكلات معه، وأثناء وجودهما في المنزل معاً، رغب في الخروج، لكنها حاولت منعه، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وضربته وسبته، وأصرت على عدم خروجه، فأخذ مفتاح المنزل من يدها، واضطر إلى إبعادها من أمام الباب بقوة، حتى يتمكن من المغادرة، ثم اضطر إلى إعادتها داخل البيت مجدداً بعد خروجها خلفه، وفوجئ لاحقاً بأنها حررت بلاغاً ضده.

ودفع الزوج بكيدية الاتهام الذي وجهته إليه زوجته، لكن المحكمة لم ترد عليه، لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت، واستعملت الرأفة معه، وقضت بتغريمه غيابياً بمبلغ 10 آلاف درهم، فعارض الحكم الغيابي، وعدلت المحكمة الغرامة حضورياً إلى 5000 درهم.