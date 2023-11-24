5000 درهم غرامة لمدانة بـ «التعاطي»

دبي - الإمارات اليوم

دانت محكمة الجنح في دبي امرأة آسيوية بتهمة تعاطي نوعين من المؤثرات العقلية، وعاقبتها بغرامة 5000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن تعاطي المرأة، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، للمخدرات، وحيازتها كمية منها، فتم إجراء التحريات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة في دبي لضبطها وتفتيشها، وتفتيش مسكنها وسيارتها.