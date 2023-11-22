شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب الصورة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة الذي عثر على جثته بمنطقة المحيصنة الثانية ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، لافتة إلى أنه منذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدانه.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أي معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المُتصل من خارج إمارة دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.