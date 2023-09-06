«حصنتك» ينقذ أسرة من حريق شب في منزلها بعجمان

أفاد مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العقيد عيلان عيسى الشامسي، بأن حريقاً شب في منزل، أخيراً، كاد يتسبب في وقوع كارثة لولا إسهام التنبيه السريع الذي تلقاه صاحب المنزل من جهاز إنذار «حصنتك»، لافتاً إلى أن وجود النظام منع من انتشار الحريق.

وكان الدفاع المدني في منصة شرطة عجمان تلقى بلاغاً من غرفة عمليات «حصنتك»، في وقت مبكر من الصباح، يفيد بوجود حريق منزلي في منطقة المويهات 3، فتحركت فرق الدفاع المدني فوراً إلى موقع الحادث، وسارعت إلى إخماد الحريق قبل أن يتحول إلى كارثة.

وأكد الشامسي أن أهمية نظام «حصنتك» في المنزل تكمن في حماية الأرواح والممتلكات، كونه نظاماً مبتكراً للكشف عن الحرائق يعمل على مدار الساعة ليتيح للدفاع المدني رصد إنذارات الحريق، والتحقق منها والإبلاغ عنها بصورة فورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما حصل فعلاً. وحثّ أصحاب المنازل على المسارعة إلى تركيب نظام «حصنتك» للكشف المبكر عن الحرائق والحد من أضرارها، في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة وصولاً إلى الوقاية من الأخطار.