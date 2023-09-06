نظام "حصنتك" ينقذ أسرة من حريق شب في منزل بعجمان

أفاد مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، العقيد عيلان عيسى الشامسي، أن أهمية نظام حصنتك في المنازل تكمن في حماية الأرواح والممتلكات، كونه نظاماً مبتكراً للكشف عن الحرائق يعمل على مدار الساعة ليتيح للدفاع المدني إمكانية رصد إنذارات الحريق في المنازل والتحقق منها والإبلاغ عنها بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما حصل بالفعل في حادث حريق المنزل الذي وقع أخيراً، إذ أنه لولا التنبيه السريع الذي تلقاه صاحب المنزل من جهاز إنذار حصنتك لكان قد تفاقم الوضع لا قدر الله.

وأشار إلى أن وجود "حصنتك" يمنع من انتشار الحريق، وتعود تفاصيل الحادثة حيث تلقى الدفاع المدني بمنصة شرطة عجمان بلاغاً من غرفة عمليات حصنتك في تمام الساعة 5:34 فجراً يفيد بوجود حريق منزل في منطقة المويهات 3 ، وعلى الفور تم تحريك فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث بزمن استجابة قدره أقل من خمسة دقائق.

ودعا الشامسي جميع أصحاب المنازل المسارعة إلى تركيب نظام حصنتك للكشف المبكر عن الحرائق والحد من أضرارها في سبيل تحقيق أعلى معدلات السلامة وصولاً إلى الوقاية من الأخطار.