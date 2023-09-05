هل الورثة ملزمون بسداد دين مورثهم بعد توزيع التركة؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه:

لدي سؤال قانوني في حال وفاة احدهم ، واستلم الورثة اموالهم.

هل يحق لاحد المطالبة بدين بعد توزيع الورث و هل الوريث ملزم بدفع المبلغ بعد التوزيع أم لا ؟ وذلك في حالتين الأولى اذا تمت المطالبة بمبلغ بدون اوراق قانونية، والثانية وجود شهود؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول:

طالما هناك شهود يمكن اثبات الدين عن طريقهم ويمكن الرجوع على الورثة حتى بعد توزيع التركة ولكن لا يلزم أي وريث إلا في حدود ما آل إليه من التركة، وما زاد على ذلك فهو دين في ذمة مورثهم حتى يقضيه ورثته ولكن لا يلزمون بذلك قضاء بل رضاء إذا رغبوا.



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