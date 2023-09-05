رسالة غاضبة تكلف امرأة 10 آلاف درهم

ألزمت محكمة العين الابتدائية امرأة بأن تؤدي لشاب 10 آلاف درهم لخدشها اعتباره عن طريق «واتس أب».

وكان الشاب أقام دعوى ضد المرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً 50 ألف درهم، لأنها سبته بما يخدش اعتباره عبر برنامج «واتس أب»، وتمت إدانتها جزائياً.

وشرحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها أدينت في القضية الجزائية عن تهمة سب المدعي، وقد أصبح الحكم نهائياً وباتاً، مشيرة إلى أنه قد لحق المدعي ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، ما تكون معه ملزمة بتعويض المدعي عن تلك الأضرار.

وحكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.