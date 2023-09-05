خليجي يُتلف دراجة نارية فاخرة «في لحظة غضب»

لم يستطع شخص خليجي السيطرة على نوبة غضب انتابته، فركل دراجة نارية فاخرة كانت متوقفة في مواقف البناية التي يقطنها، مسبباً بها أضراراً.

وظن الجار أن أطفالاً أسقطوا الدراجة، لكنه صُدم حين شاهد شخصاً بالغاً يفعل ذلك من خلال كاميرات المراقبة، فأبلغ الشرطة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم لم يُحكم السيطرة على غضبه، فركل الدراجة النارية (من نوع هارلي)، ما نتج عنه تعطلها وإحداث أضرار بها.

واعترف المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه كان يمر بنوبة غضب شديدة عندما شاهد الدراجة أمامه، فدفعها بقدميه محاولاً التنفيس عن غضبه.

وانتهت المحكة إلى إدانة المتهم، وقضت بتغريمه 2000 درهم.