«قضاء أبوظبي» تدعو إلى تحري الدقة وتحذر من تسجيل صوتي مضلل

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ التي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ، وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني.

وأوضحت الدائرة أن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضلل ولا أساس له من الصحة، ولا يعود للمستفيد من الإيداع.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل.