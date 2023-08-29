هل يجوز في حال التقاعد تخفيض نفقة المطلقة؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

هل يحق للرجل في حال التقاعد أن يطالب بتحفيض النفقة لمطلقته ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

إذا كان معاش التقاعد أقل من الراتب الذي على أساسه تم تقدير النفقة فإنه يمكن طلب تخفيضها على سند من تغير الوضع المالي بشرط ألا تكون النفقة المفروضة أصلاً تمثل حد الكفاف إذ لا يجوز أن تقل النفقة عن حد الكفاف أي الحد الأدنى للمعيشة

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