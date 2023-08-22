شرطة دبي تضبط آسيوياً تصرف بطريقة غير إنسانية عقب حادث دهس

ألقت شرطة دبي القبض على سائق آسيوي، يبلغ من العمر 24 عاماً، ارتكب تصرفاً غير إنساني عقب قيامه بدهس شخص آسيوي 27 عاماً بسيارته، إذ لاذ بالفرار دون أن يتوقف لتقديم المساعدة للضحية أو إبلاغ الشرطة.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة العقيد عبد المنعم عبد الرحمن محمد إن بلاغاً وردا إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة القوز الصناعية، متسبباً في إصابة بليغة لشخص آسيوي ونقله إلى مستشفى راشد لتلقى العلاج، فيما هرب السائق المُتسبب من موقع الحادث.

وأضاف محمد أن الدوريات المرورية والأمنية انتقلت إلى مكان الحادث للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أن الضحية كان يعبر طريقاً فرعياً حين تعرض للدهس، وبدلاً من الوقوف وتقديم المساعدة، فر السائق المتسبب، لافتاً إلى أن شرطة دبي باشرت البحث عن السائق، وضبطت المركبة المُتسببة في الحادث خلال أقل من ساعة، وكانت تحمل آثار الاصطدام لكن اختفى سائقها.

وأضاف أن فريق البحث توصل إلى هوية السائق، وتم التعميم والقبض عليه خلال أقل من 3 ساعات أثناء محاولة الهروب خارج الدولة،

وبين أنه تم التعميم فوراً على السائق، وإلقاء القبض عليه في أقل من 3 ساعات، حيث كان يحاول الهرب خارج الدولة.